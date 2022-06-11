Justin Bieber yüz felci geçirdi

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, yüz felci geçirdiğini açıkladı.

Grammy ödüllü Kanadalı şarkıcı Jutin Bieber sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Ramsay Hunt Sendromu ile mücadele ettiğini belirten Bieber, hastalığının kulak ve yüzde bulunan sinirleri etkilediğini ve bu yüzden yüz felci geçirdiğini söyledi. Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yüzünün bir tarafını zar zor hareket ettirebildiğini göstererek rahatsızlığını "oldukça ciddi" olarak nitelendiren Bieber, "Şovları iptal ettiğim için hayal kırıklığına uğrayanlar var. Açıkçası şovlarımı fiziksel olarak gerçekleştiremem. Vücudum bana yavaşlamam gerektiğini söylüyor. Umarım beni anlarsınız çocuklar" dedi.

"Yüzde 100 geri döneceğim"

Bieber, iyileşme sürecinin ne kadar devam edeceğini bilmediğini söyledi. Yeterli bir dinlenme ve terapi yoluyla tam bir iyileşme sağlama konusunda olumlu düşündüğünü ifade eden Bieber, "Bu zamanı sadece dinlenmek ve rahatlamak için kullanacağım. Yapmak için doğduğum şeyi yapabilmek için yüzde 100 geri döneceğim" açıklamasında bulundu.

Bieber'ın eşi, Hailey Bieber Mart ayında beyninde meydana gelen kan pıhtılaşması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. - LOS ANGELES