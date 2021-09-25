Hadise, Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı dönemle Benek ile sık sık fotoğraf paylaşıyordu.

Kaan Yıldırım'dan ayrılıp iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, Benek'i unuttu.

Hadise bugün yeni dostu 'Leia' ile yaptığı paylaşım ile hayranlarını hüzünlendirdi.

Hadise'nin sevenleri, "Benek gitmiş, Leia gelmiş" ve "Benek'i bu kadar çabuk silip atmasaydın keşke" yorumunda bulundu.

Hadise, Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa süre sonra iş insanı Mehmet Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.