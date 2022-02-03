Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasına Danla Bilic'ten yorum: Benden hızlısı mezarda

Hadise'den ayrıldıktan sonra pek gündeme gelmeyen oyuncu Kaan Yıldırım'ın sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile aşk yaşadığı gündeme geldi. Konu ile ilgili Danla Bilic'ten esprili yalanlama geldi.

BİRCAN BALİ'DEN AŞK İDDİALARINA YORUM GELDİ

Bircan Bali, canlı yayında "Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile Danla Bilic sosyal medya hesabından takipleşmeleri dedikoduları beraberinde getirdi. Dedikodular var, duydum. Çok da yakışıyorlar" açıklamasını yaptı.

DANLA BİLİÇ'TEN İDDİALARA ESPRİLİ YORUM

Danla Bilic sosyal medya hesabından "Bugün ufak bir ameliyat oldum ki inanır mısınız estetik değil. Neyse çıktığımda haberlere göre yeni sevgilim varmış benden hızlısı mezarda" diyerek haberleri yalanladı.