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Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasına Danla Bilic'ten yorum: Benden hızlısı mezarda - Son Dakika

Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasına Danla Bilic'ten yorum: Benden hızlısı mezarda

03.02.2022 11:10
Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasına Danla Bilic'ten yorum: Benden hızlısı mezarda

Son olarak Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım her fırsatta şuan yalnız olduğunu dile getiriyordu. Oyuncunun adı YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic ile anılıyor. İkilinin birbirini sosyal medyada takip etmesi iddiaları güçlendirdi. Konu ile ilgili Danla Bilic " Neyse çıktığımda haberlere göre yeni sevgilim varmış. Benden hızlısı mezarda" diyerek iddiaları yalanladı.

Hadise'den ayrıldıktan sonra pek gündeme gelmeyen oyuncu Kaan Yıldırım'ın sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile aşk yaşadığı gündeme geldi. Konu ile ilgili Danla Bilic'ten esprili yalanlama geldi.

BİRCAN BALİ'DEN AŞK İDDİALARINA YORUM GELDİ

Bircan Bali, canlı yayında "Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile Danla Bilic sosyal medya hesabından takipleşmeleri dedikoduları beraberinde getirdi. Dedikodular var, duydum. Çok da yakışıyorlar" açıklamasını yaptı.

DANLA BİLİÇ'TEN İDDİALARA ESPRİLİ YORUM

Danla Bilic sosyal medya hesabından "Bugün ufak bir ameliyat oldum ki inanır mısınız estetik değil. Neyse çıktığımda haberlere göre yeni sevgilim varmış benden hızlısı mezarda" diyerek haberleri yalanladı.

Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasına Danla Bilic'ten yorum: Benden hızlısı mezarda
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Kaan Yıldırım, Danla Bilic, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasına Danla Bilic'ten yorum: Benden hızlısı mezarda - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasına Danla Bilic'ten yorum: Benden hızlısı mezarda - Son Dakika
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