Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor - Son Dakika

KADERİMİN OYUNU'NDA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Helin'e gelen sürpriz teklif, Cemal'i Asiye'den ve çocuklarından ayırmanın eşiğine getirir. Mahir'in gelecekle ilgili kurduğu plan, Asiye'de beklediği heyecanı yaratmazken, bu durum Mahir'in kendi hayatıyla ilgili bazı kararlar almasına sebep olur. Cemal, Helin'in bunca yıl kendisinden sakladığı büyük bir sırrı öğrenir. Bu sırrın açığa çıkması, Asiye ve Cemal arasında tüm dengeleri değiştirirken, sonuç büyük bir felakete dönüşecektir.