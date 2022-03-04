Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor - Son Dakika
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Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor

04.03.2022 16:31

Star Tv'nin sevilen dizileri arasında yer alan Kaderimin Oyunu'nda bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Cemal, Helin'in bunca yıl kendisinden sakladığı büyük bir sırrı öğrenir. Bu sırrın açığa çıkması, Asiye ve Cemal arasında tüm dengeleri değiştirirken, sonuç büyük bir felakete dönüşecektir.

KADERİMİN OYUNU'NDA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Helin'e gelen sürpriz teklif, Cemal'i Asiye'den ve çocuklarından ayırmanın eşiğine getirir. Mahir'in gelecekle ilgili kurduğu plan, Asiye'de beklediği heyecanı yaratmazken, bu durum Mahir'in kendi hayatıyla ilgili bazı kararlar almasına sebep olur. Cemal, Helin'in bunca yıl kendisinden sakladığı büyük bir sırrı öğrenir. Bu sırrın açığa çıkması, Asiye ve Cemal arasında tüm dengeleri değiştirirken, sonuç büyük bir felakete dönüşecektir.

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Son Dakika Magazin Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor - Son Dakika
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