Kadın hayranı sokak ortasında öyle bir şey yaptı ki...

Tuba Ünsal ile çektikleri son filmi "Sadece Bir Gece" hakkında sorulan sorulara "Biz de merakla bekliyoruz. Umarım gişede çok fazla filmin olduğu bir döneme denk gelmez, yoksa rezil olacağız." diyerek şaşkınlık yarattı.

"FİLMİN BAŞARILI OLMASINI İSTERİM"

"Gişe korkum yok" diyen Hünal, "Yer aldığım filmin başarılı olmasını isterim" dedi.

"ISSIZ ADAM BENİ BEKLE"

Hünal, aracına doğru yönelirken bir kadının yanına gelmesiyle şaşkınlık yaşadı. Yoldan geçen kadın, "Issız Adam bekle beni" diye seslendi. Hünal'a sarılan kadın, selfie çekmeyi de ihmal etmedi.