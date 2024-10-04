Kadın ticareti suçlaması ile tutuklu bulunan rep yıldızı Diddy'nin çıplak bir kadının üzerinden çikolatalı çilek yediği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Kadın ticareti suçlaması ile tutuklu bulunan rep yıldızı Diddy'nin çıplak bir kadının üzerinden çikolatalı çilek yediği görüntüler ortaya çıktı

Kadın ticareti suçlaması ile tutuklu bulunan rep yıldızı Diddy\'nin çıplak bir kadının üzerinden çikolatalı çilek yediği görüntüler ortaya çıktı

Rap yıldızı Diddy, skandal partileri ve ciddi suçlamalarla gündemde. 2004'te ünlülerin katıldığı partide çıplak kadın üzerinden çikolata yediği görüntüler ortaya çıktı. Çete suçu ve seks ticaretiyle suçlanan Diddy tutuklandı, kefalet talebi reddedildi. Olaylar, yıllardır düzenlediği partilerle ilişkilendiriliyor. Avukatı ırkçılık iddiasında bulunurken, bazı ünlüler Diddy'den uzaklaştı. 50 Cent, dava hakkında belgesel hazırlayacağını duyurdu. Müzik dünyası ve kamuoyu gelişmeleri izliyor.

04.10.2024 16:29
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Ünlü rap yıldızı Sean "Diddy" Combs, geçmişte düzenlediği tartışmalı partiler ve son zamanlarda karşılaştığı ciddi suçlamalarla gündemde. 2004 yılında Miami'de düzenlenen bir partide, Diddy'nin çıplak bir kadının üzerinden çikolatalı çilek yediği görüntüler yeniden ortaya çıktı. Will Smith ve Bruce Willis gibi ünlülerin de katıldığı bu partide, hiçbir konuk herhangi bir suçla itham edilmedi.

54 yaşındaki Combs, geçtiğimiz günlerde çete suçu, seks ticareti ve fuhuş amaçlı taşımacılık suçlamalarıyla tutuklandı. Manhattan'da bir otelde gerçekleşen tutuklamanın ardından, ünlü yapımcı kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesiyle halen hapiste bulunuyor. Combs, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.

Bu gelişmeler, Diddy'nin uzun yıllardır düzenlediği ünlü partileriyle de bağlantılı görülüyor. Leonardo DiCaprio gibi bazı ünlüler, Diddy ile olan ilişkilerini kestiklerini açıkladı.

Öte yandan, rap yıldızı 50 Cent, Diddy'nin davası hakkında Netflix için bir belgesel dizi hazırlayacağını duyurdu. 50 Cent, bu projenin "önemli insani etkileri olan karmaşık bir hikaye" olduğunu vurguladı.

Combs'un avukatı, müvekkilinin ırkçılık nedeniyle hedef alındığını iddia ederken, belgesel yapımcıları bu olayların hip-hop kültürünün tamamını yansıtmadığını hatırlatıyor.

Bu skandallar, müzik endüstrisinde güç dengeleri ve ünlülerin özel yaşamları hakkında tartışmaları yeniden alevlendirdi. Soruşturma devam ederken, kamuoyu ve müzik dünyası gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kadın ticareti suçlaması ile tutuklu bulunan rep yıldızı Diddy'nin çıplak bir kadının üzerinden çikolatalı çilek yediği görüntüler ortaya çıktı
Kadın ticareti suçlaması ile tutuklu bulunan rep yıldızı Diddy'nin çıplak bir kadının üzerinden çikolatalı çilek yediği görüntüler ortaya çıktı

Hollywood, Magazin, Ünlüler, 3-sayfa, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadın ticareti suçlaması ile tutuklu bulunan rep yıldızı Diddy'nin çıplak bir kadının üzerinden çikolatalı çilek yediği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Onur Dekak:
    keşke bizde cikolata sürsek 5 5 Yanıtla
  • Kenan Tok:
    Rep derken ? Rap olmasın o :) 5 0 Yanıtla
  • Muhammed null:
    P.Z.Ve K Seni kim bilir kac tane masumun canini yaktiniz Din irk insan fark etmez. O.C lari 1 0 Yanıtla
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