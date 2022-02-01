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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Bektaşi mi oldu? Başka kimler var? - Son Dakika

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Bektaşi mi oldu? Başka kimler var?

01.02.2022 12:13
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Bektaşi mi oldu? Başka kimler var?

Ekranların sevilen yüzleri ve çiftlerinden olan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün Bektaşi yolculuğu yaptığı ortaya çıktı. Hatta Kadir Doğulu'nun son yıllarda gelişim gösterdiği için mentörü tarafından "derviş"lik mertebesine yükseltildiği öne sürüldü.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül hakkında çok konuşulacak iddialar gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yılbaşı gecesi Maslak'ta bir mekanda eğlenen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti, objektiflere yansıdı. Bir arkadaşları Doğulu'ya 'Kadir derviş' olarak seslendi.

Çiftin Bektaşi olduğunu ve kendilerine Prof. Dr. Ali Osmay Güre'nin mentörlük yaptığı biliniyordu. Bu grupta Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve Tansel Öngel'in de bulunduğu ve Ali Suphi lakabını kullanan Güre'ye "Baba" olarak hitap ettikleri belirtildi.

BABA'DAN NASİP ALMAK GEREKİYOR

Altuntaş haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Onlara göre Bektaşi olabilmek ve kurulan sofralarda yer alabilmek için "baba"dan "nasip almanız" gerek... Rakıya "dem" diyen bu grup aralarında özel bir kardeşlik bağı kurmuş durumda, maddi ve manevi yardımlaşma içinde ve birbirlerini seçilmiş, çok başarılı, özel insanlar olarak görüyor... Erkekler kadınlara bacı diyor.Evlerinde kurulan sofralar ve şapka ve kıyafetle yaptıkları dua toplantıları saatlerce sürüyor. Zaman zaman toplantılara "kardeşlerimiz" dedikleri çocuklar da katılıyor."

DERVİŞLİĞE YÜKSELTİLDİ

Grubun buluştuğu sofraların kuralları olduğu, "baba" yemeğe başlamadan kimse başlamadığı, konuşmadan kimsenin konuşmadığı ve telefonlara bakılmadığı söyleniyor. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın diğer adının 'Keremcan', Tansel Öngel'in ise 'Fethican' olduğu belirtiliyor.

Kadir Doğulu ise ismini "Kâdir" vurgusuyla kullanmaya devam ediyor. Doğulu'nun gösterdiği gelişim nedeniyle Ali Suphi tarafından "dervişlik" mertebesine yükseltildiği iddia ediliyor.

SEFİRİN KIZI'NDAN BU YÜZDEN Mİ AYRILDI?

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun "baba"nın sözünden çıkmadığı ve her konuyu danıştığı, Atagül'ün Sefirin Kızı dizisinden bu nedenle ayrıldığı söylentileri dolaşıyor. Oyuncunun projenin kendisine iyi gelmediğini belirten 'baba'nın izniyle projeye veda ettiği öne sürülüyor.

HANDE ERÇEL UZAKLAŞTI

Diğer yandan ekibin önde gelen isimlerinden Murat Dalkılıç'ın da başlangıçta gruptaki Sitare Akbaş'a 'bacı' dediği, daha sonra ise sevgili olduğu ifade ediliyor. Dalkılıç'ın ekibe ilk katıldığı dönemde Hande Erçel'i de götürdüğü, ünlü oyuncunun ise hem Dalkılıç'la hem de arkadaş ortamıyla bağlarını kopardığı ileri sürüldü.

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Neslihan Atagül, Murat Dalkılıç, Kadir Doğulu, Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Bektaşi mi oldu? Başka kimler var? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Bektaşi mi oldu? Başka kimler var? - Son Dakika
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