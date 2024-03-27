Kadir İnanır hastanede uyandırıldı

Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavisine devam edilen oyuncu Kadir İnanır doktorlar tarafından uyandırıldı.
Geçtiğimiz günlerde Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türk Sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır, doktorlar tarafından uyandırıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kadir Bey bu sabah 11.30 civarında yaşam destek ünitesinden ayrıldı. Genel durumu daha iyiye gidiyor her an. Akciğerle ilgili bazı sıkıntılarımız var. Çünkü kronik akciğer hastalığı var, sigaraya bağlı. Onunla ilgili destek tedavilerimize devam ediyoruz. Ciddi bir travma geçirmiş oldu. Daha önce geçirmiş ciddi bir beyin ameliyatı, akciğer ameliyatı var. Öğrendiğimiz kadarıyla 3 ay önce geçirmiş bir akciğer enfeksiyonu var. Bütün bunların üzerine yeniden bu pıhtı inme tablosunun olması çok ciddi bir travmaya sebep oldu. Şu anda genel durumu daha iyiye gidiyor" dedi.
Başhekim Sağlam, "Konuşması için henüz erken. İleride konuşmasını bekliyoruz. Şu an biraz yorgunluk var. Fakat sesli uyaranlara iletişimle cevap veriyor, gülümseyebiliyor. Kendisine ulaştırılan selamı aldığını belirtiyor. El sıkabiliyor. Eşiyle görüştü. Bizimle de verdiğimiz sesli komutlara cevap verdi. Hareketlerimiz var. İnşallah daha iyi olacak. Şu andaki belirtiler, bulgular kalıcı hasar oluşmayacağını gösteriyor. Ancak zaman gösterecek. Yoğun bakımdaki tedavisine birkaç gün daha devam etmeyi düşünüyoruz. Bazı destek ilaçlara ihtiyacı var. Sonra servise çıkacak, eğer bir problem olmazsa bir haftaya kadar fizik tedaviye başlayacağız" dedi. - İSTANBUL
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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin kanaması geçiren Kadir İnanır'ın doktoru, başarılı bir operasyon sonrası sağlık durumunun daha iyi olduğunu belirtti. İlk zamanlarda tam bir felç tablosu olan İnanır'ın konuşmasında bir sıkıntı olmayacağı gözlemleniyor.
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Sanatçı Kadir İnanır, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde rahatsızlanarak yoğun bakıma alındı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın tedavisinin devam ettiğini ve sonuçların olumlu olduğunu açıkladı. İnanır'ın bilinci açık ve motor hareketleri iyi. Tedavi süreci temkinli bir şekilde ilerliyor ve konuşma süreci için bekleniyor.
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Pazar günü beyne pıhtı atması sonucu inme indiği için apar topar hastaneye kaldırılan entübe edilen Kadir İnanır'dan güzel haber geldi. İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirten hastanenin başhekimi, "İletişim kurabiliyor, konuşmayla alakalı sıkıntısı olmayacak" dedi.
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