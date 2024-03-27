Kadir İnanır hastanede uyandırıldı

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Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavisine devam edilen oyuncu Kadir İnanır doktorlar tarafından uyandırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türk Sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır, doktorlar tarafından uyandırıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kadir Bey bu sabah 11.30 civarında yaşam destek ünitesinden ayrıldı. Genel durumu daha iyiye gidiyor her an. Akciğerle ilgili bazı sıkıntılarımız var. Çünkü kronik akciğer hastalığı var, sigaraya bağlı. Onunla ilgili destek tedavilerimize devam ediyoruz. Ciddi bir travma geçirmiş oldu. Daha önce geçirmiş ciddi bir beyin ameliyatı, akciğer ameliyatı var. Öğrendiğimiz kadarıyla 3 ay önce geçirmiş bir akciğer enfeksiyonu var. Bütün bunların üzerine yeniden bu pıhtı inme tablosunun olması çok ciddi bir travmaya sebep oldu. Şu anda genel durumu daha iyiye gidiyor" dedi.

Başhekim Sağlam, "Konuşması için henüz erken. İleride konuşmasını bekliyoruz. Şu an biraz yorgunluk var. Fakat sesli uyaranlara iletişimle cevap veriyor, gülümseyebiliyor. Kendisine ulaştırılan selamı aldığını belirtiyor. El sıkabiliyor. Eşiyle görüştü. Bizimle de verdiğimiz sesli komutlara cevap verdi. Hareketlerimiz var. İnşallah daha iyi olacak. Şu andaki belirtiler, bulgular kalıcı hasar oluşmayacağını gösteriyor. Ancak zaman gösterecek. Yoğun bakımdaki tedavisine birkaç gün daha devam etmeyi düşünüyoruz. Bazı destek ilaçlara ihtiyacı var. Sonra servise çıkacak, eğer bir problem olmazsa bir haftaya kadar fizik tedaviye başlayacağız" dedi. - İSTANBUL