Gülben Ergen'den dikkat çeken siyaset çıkışı: Bangır bangır siyaset istemiyorum - Son Dakika
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Gülben Ergen'den dikkat çeken siyaset çıkışı: Bangır bangır siyaset istemiyorum

21.03.2023 10:12
Gülben Ergen'den dikkat çeken siyaset çıkışı: Bangır bangır siyaset istemiyorum

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerine anaokul yaptırmak için seferber olan şarkıcı Gülben Ergen, seçim döneminde bangır bangır siyaset yapılmaması gerektiğini söyleyerek "Seçimler, mitingler, sokak arası afişler, bangır bangır siyaset, parti, oy için çırpınan hiç bir reklamı görmek istemiyorum" dedi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından harekete geçen şarkıcı Gülben Ergen, seçimleri hatırlatarak tepki gösterdiği bir paylaşım yaptı.

"OY İÇİN ÇIRPINAN BİR REKLAM GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Afet bölgelerine anaokul yaptırmak için yardım kampanyası başlatan Gülben Ergen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda seçimleri hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Seçimler, mitingler, sokak arası afişler, bangır bangır siyaset, parti, oy için çırpınan hiç bir reklamı görmek istemiyorum. Bu büyük reklam meblağı insanların kalıcı barınmalarına, çocuklara kullanılsın. İnsanlar sadece oy vermelerinin önemi ve değeri konusunda bilinçlendirilsin."

Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda normalleşme sürecine tepki göstermişti.

Gülben Ergen'den dikkat çeken siyaset çıkışı: Bangır bangır siyaset istemiyorum
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Son Dakika Magazin Gülben Ergen'den dikkat çeken siyaset çıkışı: Bangır bangır siyaset istemiyorum - Son Dakika


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