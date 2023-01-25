Kalp ameliyatı için bıçak altına yatmıştı! Ahmet Mümtaz Taylan'dan iki güzel haber - Son Dakika
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Kalp ameliyatı için bıçak altına yatmıştı! Ahmet Mümtaz Taylan'dan iki güzel haber

25.01.2023 09:58

Ekranların sevilen ismi Ahmet Mümtaz Taylan, geçtiğimiz pazartesi günü koroner by-pass operasyonu için bıçak altına yattı. Usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu haberi duyanları sevindirirken, oyuncunun 3 hafta sonra da setlere döneceği müjdesi verildi.

Rol aldığı sayısız başarılı projeyle Türk tiyatrosuna adını yazdıran usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, 23 Ocak Pazartesi günü özel bir hastanede koroner by-pass ameliyatı oldu. Tedavisine hastanede devam edilen oyuncunun sağlık durumuyla ilgili güzel haber geldi.

3 HAFTA İSTİRAHAT EDECEK

Ameliyatı başarılı geçen ve yoğun bakımdan çıkarılan Ahmet Mümtaz Taylan'ın tedavisine normal odada devam edilmeye başlandı. Taylan, hafta sonuna kadar hastanede kaldıktan sonra taburcu edilecek. 57 yaşındaki ünlü oyuncu, daha sonra 3 hafta boyunca evinde dinlendikten sonra setlere dönebilecek.

Birçok televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan projede yer alan ve yoğun bir iş temposu bulunan Ahmet Mümtaz Taylan, bir süredir de NTV ekranlarında yayınlanan Empati isimli programında ünlü isimleri ağırlıyor.

Kalp ameliyatı olan Ahmet Mümtaz Taylan'dan güzel haber! 3 hafta sonra setlere dönebilecek
Kalp ameliyatı olan Ahmet Mümtaz Taylan'dan güzel haber! 3 hafta sonra setlere dönebilecek
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Kalp ameliyatı olan Ahmet Mümtaz Taylan'dan güzel haber! 3 hafta sonra setlere dönebilecek Kalp ameliyatı olan Ahmet Mümtaz Taylan'dan güzel haber! 3 hafta sonra setlere dönebilecek

Ahmet Mümtaz Taylan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kalp ameliyatı için bıçak altına yatmıştı! Ahmet Mümtaz Taylan'dan iki güzel haber - Son Dakika


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