Kalp ameliyatı için bıçak altına yatmıştı! Ahmet Mümtaz Taylan'dan iki güzel haber

Rol aldığı sayısız başarılı projeyle Türk tiyatrosuna adını yazdıran usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, 23 Ocak Pazartesi günü özel bir hastanede koroner by-pass ameliyatı oldu. Tedavisine hastanede devam edilen oyuncunun sağlık durumuyla ilgili güzel haber geldi.

3 HAFTA İSTİRAHAT EDECEK

Ameliyatı başarılı geçen ve yoğun bakımdan çıkarılan Ahmet Mümtaz Taylan'ın tedavisine normal odada devam edilmeye başlandı. Taylan, hafta sonuna kadar hastanede kaldıktan sonra taburcu edilecek. 57 yaşındaki ünlü oyuncu, daha sonra 3 hafta boyunca evinde dinlendikten sonra setlere dönebilecek.

Birçok televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan projede yer alan ve yoğun bir iş temposu bulunan Ahmet Mümtaz Taylan, bir süredir de NTV ekranlarında yayınlanan Empati isimli programında ünlü isimleri ağırlıyor.