Kan Çiçekleri'nin yıldızı Yağmur Yüksel'in yeni projesi belli oldu - Son Dakika
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Kan Çiçekleri'nin yıldızı Yağmur Yüksel'in yeni projesi belli oldu

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Kanal 7'nin büyük bir ilgiyle izlenen Kan Çiçekleri dizisinde Barış Baktaş ile başrolü paylaşan Yağmur Yüksel, geniş bir hayran kitlesine sahip. Dizinin bitişiyle hayranlarının yeni projesini merakla beklediği ünlü isim, yeni bir diziyle el sıkıştı.

14.02.2025 17:05  Güncelleme: 17:27
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"Kan Çiçekleri" dizisi geçtiğimiz günlerde final yapmış, Yağmur Yüksel ise dizinin bitişiyle gözyaşlarına boğulmuştu. Büyük bir hayran kitlesi bulunan ünlü oyuncu vakit kaybetmeden yeni bir projeyle anlaştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncu Limon Yapım imzalı "Kızgın Topraklar" dizisiyle imza aşamasında.

Kanal görüşmeleri süren Kızgın Topraklar, ödüllü yönetmen Cemal Şan'ın "Şehre iki yabancı gelir!" sloganıyla ekrana gelecek.

Kan Çiçekleri\'nin yıldızı Yağmur Yüksel\'in yeni projesi belli oldu

Kan Çiçekleri, Kanal 7, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kan Çiçekleri'nin yıldızı Yağmur Yüksel'in yeni projesi belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kan Çiçekleri'nin yıldızı Yağmur Yüksel'in yeni projesi belli oldu - Son Dakika
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