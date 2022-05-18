Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Atlas üzerine atılan suçlardan kurtulabilecek mi?

Furkan Andıç ve Miray Daner'in başrolünde yer aldığı Kara Tahta dizisinde Atlas'ın üzerine atılan suça dair deliller ise oldukça güçlüdür. Atlas, bulunduğu durumda dahi öğrencilerini ve Aylin'i ihmal etmemenin bir yolunu bulur

KARA TAHTA DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

"Irmak Atlas'ın polisler tarafından götürülmesini çaresizlik içinde izlerken bir kez daha kahrolur. İçindeki öfke ve acıyla Bekir'in kapısına dayanan Irmak, tüm gerçeklerin artık kendisinde de bildiğini söyler. Bu sırada Atlas'ın karşısına çıkan beklenmedik kişi tüm suçlamaları savuşturmak adına elinden geleni yapacaktır. Atlas'ın üzerine atılan suça dair deliller ise oldukça güçlüdür. Atlas, bulunduğu durumda dahi öğrencilerini ve Aylin'i ihmal etmemenin bir yolunu bulur. Bekir ise Atlas'ın başına gelenleri fırsat bilerek öğrenci velilerini galeyana getirir. Bekir, meslektaşlarının ve öğrencilerinin Atlas'ın arkasında güçlü bir duvar gibi durduğunu sonradan bizzat görecektir.







