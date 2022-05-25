Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Bekir, yaptığı hamleyle kime zarar verecek? - Son Dakika
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Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Bekir, yaptığı hamleyle kime zarar verecek?

25.05.2022 14:13
Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Bekir, yaptığı hamleyle kime zarar verecek?

Bu akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kara Tahta dizisinde Bekir gözünün önünde yaşanan Irmak ve Atlas aşkına daha fazla dayanamaz. İçindeki büyük hırs ve yenilgi gözünü kırpmadan Atlas'ı gölün ortasında ölüme iten Bekir'e dönüşmesine sebep olur.

Başrolünde Miray Daner ve Furkan Andıç'ın yer aldığı Kara Tahta dizisinde En yakını olan kişinin Atlas'ın tarafına geçmesi sadece bir yanlışının sonucudur. Bekir gözünün önünde yaşanan Irmak ve Atlas aşkına daha fazla dayanamaz.

KARA TAHTA'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Irmak gözünü açtığında sadece Atlas'ın yanında olduğunu görür. Cafer ise Bekir'i yaralı halde görünce sevinir ancak bu mutluluğu uzun sürmez. Bekir, bundan sonra yakın çevresinden daha sık zarar göreceğe benzer. Irmak'ın hastaneden çıkar çıkmaz fırına dönmesi Bekir ve Münevver'i çileden çıkarır. Artık iki ayrı düşman safında yer alan Bekir ve Münevver'e rağmen Irmak ve Atlas arasındaki aşk büyüyerek devam eder. Gözünü hırs bürüyen Bekir, yanlış hamleler yapmaya başlar. En yakını olan kişinin Atlas'ın tarafına geçmesi sadece bir yanlışının sonucudur. Bekir gözünün önünde yaşanan Irmak ve Atlas aşkına daha fazla dayanamaz. İçindeki büyük hırs ve yenilgi gözünü kırpmadan Atlas'ı gölün ortasında ölüme iten Bekir'e dönüşmesine sebep olur.

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Miray Daner, Kara Tahta, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Bekir, yaptığı hamleyle kime zarar verecek? - Son Dakika


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