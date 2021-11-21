Yönetmenliğini Serkan Birinci 'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim , yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Sevilen dizi, dün akşam 29. son bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde, kardeşlerin en büyüğü olan Kadir karakteri öldü. Böylece Kadir'e hayat veren Halit Özgür Sarı diziden ayrılmış oldu.

Ancak dizinin sıkı takipçileri, Kadir'in ölümünün etkisini henüz üzerinden atamamışken gelen ikinci bir ayrılık haberiyle bir kez daha sarsıldı.

Dizide Kadir'in sevgilisi Melisa karakterine hayat veren güzel oyuncu Damlasu İkizoğlu da diziden ayrıldı.

Damlasu İkizoğlu, Instagram hesabı üzerinden diziye veda ettiğini duyurdu. Güzel oyuncu, veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi: