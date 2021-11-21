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Kardeşlerim'de şok eden veda! Halit Özgür Sarı'nın ardından... - Son Dakika

Kardeşlerim'de şok eden veda! Halit Özgür Sarı'nın ardından...

21.11.2021 11:31
Kardeşlerim'de şok eden veda! Halit Özgür Sarı'nın ardından...

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de bir ayrılık daha yaşandı. Dizide Melisa karakterine hayat veren Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diziye veda ettiğini duyurdu.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisi, her bölümüyle izleyici ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Sevilen dizi, dün akşam 29. son bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde, kardeşlerin en büyüğü olan Kadir karakteri öldü. Böylece Kadir'e hayat veren Halit Özgür Sarı diziden ayrılmış oldu.

Ancak dizinin sıkı takipçileri, Kadir'in ölümünün etkisini henüz üzerinden atamamışken gelen ikinci bir ayrılık haberiyle bir kez daha sarsıldı.

Dizide Kadir'in sevgilisi Melisa karakterine hayat veren güzel oyuncu Damlasu İkizoğlu da diziden ayrıldı.

Damlasu İkizoğlu, Instagram hesabı üzerinden diziye veda ettiğini duyurdu. Güzel oyuncu, veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Evet..! Benim Melisa ile yolculuğum buraya kadardı. Ne denebilir ki, tertemiz delirdik. Kardeşlerim çok güzel bir serüven oldu benim için. Bana bu güzel rolü teslim eden ngmediatv ve sevgili yönetmenimSerkan Birinci'ye sonsuz teşekkürler.. Gerçek abim Celil Nalçakan iyi ki varsın, canım Simge Selçuk ve Onur Seyit Yaran bu süreçte sımsıcak bir aile olduğumuz için çok mutluyum. Hellö partner Halit Özgür Sarı çok eğlenmedik mi be! Şimdi üzücü ama #KadMelVeda diyebilir miyiz? Bu keyifli yolculukta beraber olduğum tüm oyuncu arkadaşlarım, iyi ki sizi tanımışım, iyi ki beraberdik. ve tabii ki gizli kahramanlar, sevgili ekip, siz olmasaydınız bu başarı olmazdı, hepinizin emeğine, yüreğine sağlık.. En büyük teşekkür ise sizlere.. Beni hiç yalnız hissettirmediğiniz, güzel dilekleriniz ve mesajlarınızla yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bir ayrılık değil, yeni serüvenlerde karşılaşmak üzere..."

Kardeşlerim'de şok eden veda! Halit Özgür Sarı'nın ardından...
Kardeşlerim'de şok eden veda! Halit Özgür Sarı'nın ardından...
Kardeşlerim'de şok eden veda! Halit Özgür Sarı'nın ardından...
Kardeşlerim'de şok eden veda! Halit Özgür Sarı'nın ardından...
Kardeşlerim'de şok eden veda! Halit Özgür Sarı'nın ardından...
Kardeşlerim'de şok eden veda! Halit Özgür Sarı'nın ardından...
Kardeşlerim'de şok eden veda! Halit Özgür Sarı'nın ardından...

Onur Seyit Yaran, Serkan Birinci, Celil Nalçakan, Kardeşlerim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kardeşlerim'de şok eden veda! Halit Özgür Sarı'nın ardından... - Son Dakika Magazin


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