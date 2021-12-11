Üye Girişi
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun şaşırttı! Meğerse... - Son Dakika

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun şaşırttı! Meğerse...

11.12.2021 15:09
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun şaşırttı! Meğerse...

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'ın yaşını duyanlar şaştı kaldı. Peki Su Burcu Yazgı Coşkun'ın sevgilisi var mı? İşte güzel oyuncu hakkında merak edilenler...

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyada sevenlerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

HAYRAN KİTLESİNİ GENİŞLETTİ

Kardeşlerim dizisinde Onur Seyit Yaran ile iyi bir uyum yakalayan ve hayran kitlesini genişleten Su Burcu Yazgı Coşkun'ın yaşını duyanlar şaştı kaldı.

YAŞINI DUYANLAR ŞAŞTI KALDI

Oyunculuğa 2012 yılında başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun'ın 17 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Kırmızı Oda, Kuzgun, Bizi Hatırla, Kara Yazı, Sana Bir Sır Vereceğim ve Kardeşlerim gibi sevilen projelerde rol alan Su Burcu Yazgı Coşkun'ın 17 yaşında olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemediler.

SEVGİLİSİ YOK

Su Burcu Yazgı Coşkun'un sevgilisi bulunmuyor.

EN BÜYÜK HAYALİ BAKIN NEYMİŞ?

Su Burcu Yazgı Coşkun'un en büyük hayali de belli oldu. Genç oyuncu, "Dans etmeyi çok seviyorum. En büyük hayalim ileride Flamenko yapabilmek" dedi.

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Setlere 2012 yılında adım atanSu Burcu Yazgı Coşkun, uzun bir süre çocuk rollerinde oynadı. Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Su Burcu Coşkun, Kırmızı Oda ve Kardeşlerim dizisiyle hayran kitlesini genişletti.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun şaşırttı! Meğerse...
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun şaşırttı! Meğerse...
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun şaşırttı! Meğerse...
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun şaşırttı! Meğerse...
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun şaşırttı! Meğerse...
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun şaşırttı! Meğerse...

Onur Seyit Yaran, Su Burcu Yazgı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun şaşırttı! Meğerse... - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iş insanlarıyla bir araya geldi 14:51 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iş insanlarıyla bir araya geldi
Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi 13:44 Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum 12:28 TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var 11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar 08:48 Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu 22:59 Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu

Son Dakika Haberleri
14:57 İBB minibüsleri taksiye dönüştürme kararı almıştı! Mahkeme kararı durdurdu
14:53 Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Okay Yokuşlu kavgası! Kazanan kim olacak?
14:45 Meğer estetik harikasıymış! Alişan'ın eşi Buse Varol'un yıllar önceki görüntüleri herkesi şaşırttı
14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi
14:42 İstanbul'a kar geliyor! Çarşamba günü berenizi takmayı, eldivenlerinizi giymeyi unutmayın
14:41 2022'de açılması beklenen İstanbul Finans Merkezi kiracılarını bekliyor
14:38 Danilo Zanna'nın eşi konuştu: Yalan bir hayat yaşamak istiyor, nafaka vermiyor, evi istiyor
14:18 Belediye çalışanından kedi kurtarma operasyonu! İnsanlık dersi verdi
14:00 Manchester United'ın yıldızı Alex Telles: Galatasaray'ı hala kalbimde taşıyorum
13:44 Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi
İBB minibüsleri taksiye dönüştürme kararı almıştı! Mahkeme kararı durdurdu İBB minibüsleri taksiye dönüştürme kararı almıştı! Mahkeme kararı durdurdu         
14:57
Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi         
14:43
İkinci el oto piyasasında kısır döngü! Alıcı da satıcı da aynı dertten muzdarip İkinci el oto piyasasında kısır döngü! Alıcı da satıcı da aynı dertten muzdarip         
12:55
Temizlediği silahtan çıkan kurşunlar önce kendisine daha sonra eşine isabet etti Temizlediği silahtan çıkan kurşunlar önce kendisine daha sonra eşine isabet etti         
12:21
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık         
22:07
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri         
20:50
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz         
17:53
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 15:15:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun şaşırttı! Meğerse... - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement