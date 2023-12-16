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Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan set kazası geçirdi! - Son Dakika
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Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan set kazası geçirdi!

Ekranların sevilen oyuncusu Celil Nalçakan, ATV'nin Kardeşlerim dizisinde rol aldığı sırada ufak bir set kazası geçirdi. Nalçakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazanın ufak olduğunu ve yarın işinin başında olacağını belirtti.

Kardeşlerim\'in Akif\'i Celil Nalçakan set kazası geçirdi!
16.12.2023 - 17:13,  Güncelleme: 17:15
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Ekranların sevilen oyuncusu Celil Nalçakan şimdilerde ATV'nin Kardeşlerim dizisinde rol alıyor.Dizide Akif Atakulu rolünü canlandıran Nalçakan ufak bir set kazası geçirdi.

Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan set kazası geçirdi!

Geçirdiği set kazasını sosyal medya hesabından duyuran Celil Nalçakan paylaşımına, "Buna da bu senenin nazarı diyelim mi? Diyelim. Benden duyun istedim.

Ufak bir set kazası yaşadım ama her şey yolunda. Yarın Akif'im işinin başında." şeklinde yazdı.

Kaynak: Magazinkolik
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