Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova, Üç Kuruş'ta fırtına estiriyor

Tarkan: Altın Madalyon, Dağlar Kızı Reyhan, Aşk Mahkumu, Sevemez Kimse Seni gibi başarılı yapımlarda rol alan Kartal Tibet, 1 Temmuz'da hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun üvey oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu ortaya çıktı.

CİVAN CANOVA'NIN ÜVEY BABASIDIR

Kartal Tibet, 1963 yılında Gündüz Tibet ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten Kanat ve Kumru adında iki çocuğu oldu. Ayrıca Tibet; Atiye, Çiçek Taksi, Karadayı, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Civan Canova'nın da üvey babasıdır. Annesi ve babası ayrıldıktan sonra anneannesi tarafından büyütülen Civan Canova, Kartal Tibet'in 58 yıl evli kaldığı Gündüz Sencer'in oğludur.

ÜÇ KURUŞ'TA OYNUYOR

Rol aldığı dizi, film ve filmlerdeki başarısıyla alkış toplayan usta oyuncu Canova ise şimdilerde Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinde Oktay Çaka rolünü canlandırıyor.