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Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova, Üç Kuruş'ta fırtına estiriyor - Son Dakika

Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova, Üç Kuruş'ta fırtına estiriyor

26.12.2021 09:39
Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova, Üç Kuruş'ta fırtına estiriyor

Geçtiğimiz Temmuz ayında hayata gözlerini yuman Kartal Tibet'in üvey oğlu da kendisi gibi oyuncu çıktı. Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova şimdilerde Üç Kuruş dizisinde rol alıyor.

Tarkan: Altın Madalyon, Dağlar Kızı Reyhan, Aşk Mahkumu, Sevemez Kimse Seni gibi başarılı yapımlarda rol alan Kartal Tibet, 1 Temmuz'da hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun üvey oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu ortaya çıktı.

CİVAN CANOVA'NIN ÜVEY BABASIDIR

Kartal Tibet, 1963 yılında Gündüz Tibet ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten Kanat ve Kumru adında iki çocuğu oldu. Ayrıca Tibet; Atiye, Çiçek Taksi, Karadayı, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Civan Canova'nın da üvey babasıdır. Annesi ve babası ayrıldıktan sonra anneannesi tarafından büyütülen Civan Canova, Kartal Tibet'in 58 yıl evli kaldığı Gündüz Sencer'in oğludur.

Usta oyuncu Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova, Üç Kuruş'ta fırtına estiriyor

ÜÇ KURUŞ'TA OYNUYOR

Rol aldığı dizi, film ve filmlerdeki başarısıyla alkış toplayan usta oyuncu Canova ise şimdilerde Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinde Oktay Çaka rolünü canlandırıyor.

Usta oyuncu Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova, Üç Kuruş'ta fırtına estiriyor
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Civan Canova, Kartal Tibet, Üç Kuruş, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova, Üç Kuruş'ta fırtına estiriyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova, Üç Kuruş'ta fırtına estiriyor - Son Dakika
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