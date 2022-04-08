Kasaba Doktoru'nun Ömer'i Deniz Can Aktaş'ın Sevgilisi Tanıdık Çıktı - Son Dakika
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Kasaba Doktoru'nun Ömer'i Deniz Can Aktaş'ın Sevgilisi Tanıdık Çıktı

08.04.2022 14:16
Kasaba Doktoru'nun Ömer'i Deniz Can Aktaş'ın Sevgilisi Tanıdık Çıktı

Kasaba Doktoru'nda Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Deniz Can Aktaş'ın özel hayatı merak konusu olmuştu. Aktaş'ın sevgilisi tanıdık çıktı. İşte detaylar...

Başrollerinde Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever'in yer aldığı TRT 1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru şimdiden merak konusu oldu.

Kasaba Doktoru'nda Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Deniz Can Aktaş'ın özel hayatı araştırılmaya başlandı.

Deniz Can Aktaş'ın, sadece 16 bölüm süren 'Aşk Ağlatır' adlı dizinin setinde tanıştığı oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile gözlerden uzak birliktelik yaşadığı ortaya çıktı.

"AŞKSIZ YAPAMAM"

Hafsanur Sancaktutan daha önce özel hayatıyla ilgili, "Hayatımda güzel olan her şeyin içinde sevgi var. Gerçek sevginin getirdiği karşılıksız yanında olma halini, güveni ve saygıyı partnerinizden alıyorsunuz. Aşksız yapamam herhalde. İlgiyi çok seviyorum" açıklamasını yapmıştı.

KASABA DOKTORU DİZİSİ KONUSU

Kasaba Doktoru'nda babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananlar ele alınacak. Hakan Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

Deniz Can Aktaş, 28 Temmuz 1993 yılında İstanbul'da doğmuştur. Doğma büyüme İstanbullu olan Deniz Can Aktaş aslen Kastamonu İnebolu'ludur. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan genç oyuncu, kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile adım atmıştır. Şu sıralar 'Kasaba Doktoru' adlı dizide Ömer karakterini canlandırıyor.

Kasaba Doktoru'nun Ömer'i Deniz Can Aktaş'ın Sevgilisi Tanıdık Çıktı
Kasaba Doktoru'nun Ömer'i Deniz Can Aktaş'ın Sevgilisi Tanıdık Çıktı
Kasaba Doktoru'nun Ömer'i Deniz Can Aktaş'ın Sevgilisi Tanıdık Çıktı
Kasaba Doktoru'nun Ömer'i Deniz Can Aktaş'ın Sevgilisi Tanıdık Çıktı

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Hazal Subaşı'nın 'kasaba Doktoru' Dizisindeki Rolü Belli Oldu Hazal Subaşı'nın 'kasaba Doktoru' Dizisindeki Rolü Belli Oldu

Hafsanur Sancaktutan, Deniz Can Aktaş, Kasaba Doktoru, Hazal Subaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kasaba Doktoru'nun Ömer'i Deniz Can Aktaş'ın Sevgilisi Tanıdık Çıktı - Son Dakika


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