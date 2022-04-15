Kasaba Doktoru dizisinde bu akşam neler olacak? Ömer, kaza geçiren Leyla'nın ameliyatına girecek mi? - Son Dakika

Başrollerinde Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever'in başrollerinde Kasaba Doktoru'nda Hakan Hoca, sorunları kendi tarzıyla çözmeye çalışırken hiç beklemediği bir durumla karşılaşacaktır.

KASABA DOKTORU'NDA BU AKŞAM NELER OLDU?

Hakan acile getirilen Leyla'yı derhal ameliyata alır. Operasyona giren Ömer aşık olduğu kadının sakat kalmaması için çabalarken, Hakan Hoca'nın ne kadar mahir bir cerrah olduğuna şahit olur. Sadece o değil beğenmediği bu hastanedeki tüm çalışanlarda Hakan'a muntazam şekilde ayak uydurmaktadır.

Ameliyatı başarılı geçen Leyla yaptığı hatanın farkında olarak daha da güçlü olarak uyanır. Leyla kendine bile itiraf edemez ama tekrar ayağa kalkmasında Ömer'in desteği büyüktür. Leyla hastanede kalmasının zor olduğunu fark ederken, Ömer de bir an önce buradan kurtulmak istemektedir. Eski hastanesine dönme fırsatı elde ettiğinde, Ömer geleceği ve mesleğin etik değerleri arasında kalır. Hakan Hoca ise hastanenin yıllardır çözülemeyen birçok sorunu için Başhekim Turgut'un bir şeyler yapacağından umudu kesmiştir. Olaya bizzat el atmaya karar veren Hakan Hoca, sorunları kendi tarzıyla çözmeye çalışırken hiç beklemediği bir durumla karşılaşacaktır.