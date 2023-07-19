Kenan İmirzalıoğlu, adını gördüğü soruda kahkaha attı - Son Dakika
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Kenan İmirzalıoğlu, adını gördüğü soruda kahkaha attı

19.07.2023 16:30

ATV'nin Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu, bir sorunun cevap şıklarında adını görünce kahkaha attı. Yarışmacı ise joker haklarını kullanarak doğru cevabı verdi.

ATV ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde güldüren anlar yaşandı. Bir sorunun cevap şıklarında adını gören sunucu Kenan İmirzalıoğlu, kahkaha attı.

"ADIMI HİÇ BURADA BEKLEMEZDİM"

Mahlup Reyhan isimli yarışmacı, soruları doğru bilerek 8. soruya kadar geldi. 8. soruda ise "Şu an sizinle hangisi arasındaki kütle çekimi kuvvetinin büyüklüğü daha fazladır?" sorusu soruldu. Yarışmanın şıkları arasında Kenan İmirzalıoğlu'nun da adı vardı. Son şıkta adını görünce kendini tutamayarak kahkaha atan İmirzalıoğlu "Ben de adımı hiç burada beklemezdim" ifadelerini kullandı.

Yarışmacı da o anlarda kendini tutamayarak kahkaha attı. Soruda zorlanan yarışmacı joker haklarını kullanarak soruya doğru cevabı verdi.

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Kenan İmirzalıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kenan İmirzalıoğlu, adını gördüğü soruda kahkaha attı - Son Dakika


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