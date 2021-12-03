Kendisinden yaşça küçük o isimle aşk yaşıyor

'İçerde', ' Hanımın Çiftliği, 'Issız Adam' ve 'Dudaktan Kalbe' gibi sevilen yapımlarda yer alan oyuncu Gözde Kansu'nun (41) iki yıl sonra yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

2019 yılında Engin Tozak'tan ayrılan oyuncunun, gönlünü şarkıcı Güntaç Özdemir'e (36) kaptırdığı ortaya çıktı.

BİRLİKTE TATİL YAPTILAR

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Çiçeği burnunda sevgililer, geçtiğimiz hafta Sıla- İlker Kaleli çiftiyle Bodrum'a tatile gitti.

Oyuncu ve müzisyen, İstanbul'da oldukları zaman ise Kaleli'nin Rumeli Hisarı'ndaki evinde buluşuyor.

Çift ayrıca, sosyal medya hesaplarından Sıla ve İlker Kaleli ile çekildikleri bir kareyi paylaştı.