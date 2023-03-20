Kerem Alışık, henüz yayınlanmadan Yıldız De Bana'dan ayrılık kararı aldı! Yerine gelen isim dikkat çekiyor - Son Dakika
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Kerem Alışık, henüz yayınlanmadan Yıldız De Bana'dan ayrılık kararı aldı! Yerine gelen isim dikkat çekiyor

20.03.2023 10:24

Başarılı oyuncu Kerem Alışık, mart sonu Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan "Yıldız De Bana" yarışmasının jüri üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Tiyatro oyununun provaları nedeniyle bu kararı alan Alışık'ın yerine, deneyimli aktör Zafer Algöz ile anlaşma sağlandı.

Hülya Avşar, Hamdi Alkan, Büşra Pekin ve Kerem Alışık'ın kadrosunda yer aldığı "Yıldız De Bana" yarışması, 31 Mart'ta Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Sektöre yeni isimleri kazandırmaya hazırlanan yarışmada jüri değişikliği yaşandı.

KEREM ALIŞIK YERİNE ZAFER ALGÖZ GELDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu Kerem Alışık, Küheylan adlı tiyatro oyununun yoğun provaları nedeniyle Yıldız De Bana yarışmasından ayrılmak zorunda kaldı. Yaşar ve Efe İrvül'ün patronu olduğu Pastel Film imzalı yarışmada Alışık'ın yerine başka bir usta sanatçı ile anlaşma sağlandı. Oyunculuğunun yanı sıra YouTube kanalı üzerinden yayınladığı videolarla adından söz ettiren Zafer Algöz, Kerem Alışık'ın yerine "Yıldız De Bana" yarışmasının jüri kadrosuna geldi.

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Yıldız De Bana, Kerem Alışık, Zafer Algöz, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kerem Alışık, henüz yayınlanmadan Yıldız De Bana'dan ayrılık kararı aldı! Yerine gelen isim dikkat çekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kerem Alışık, henüz yayınlanmadan Yıldız De Bana'dan ayrılık kararı aldı! Yerine gelen isim dikkat çekiyor - Son Dakika
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