Kıraç, Ordu Kültür Yolu Festivali\'nde Coşturdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15'inci durağı olan Ordu'da, dördüncü konser akşamında Kıraç sahneye çıktı.

Tayfun Gürsoy Parkı'nda Ordulu müzikseverlerle buluşan sanatçı, kendine özgü yorumu ve yıllardır hafızalarda yer eden eserleriyle dinleyicilere rock müziğin enerjisinin öne çıktığı bir konser sundu. Kıraç aralarında 'Karakaş'ın da bulunduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Rock müziğin enerjisini Anadolu'nun ezgileriyle buluşturan Kıraç, güçlü yorumu ve sahnedeki performansıyla Ordu Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü konser akşamına renk kattı.

Ordu Kültür Yolu Festivali'nin ana sahnesinde her akşam farklı sanatçılar müzikseverlerle buluşmaya devam edecek. Festival kapsamında konserlerin yanı sıra sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları da 30 Ağustos'a kadar kentin farklı noktalarında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.