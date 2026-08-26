Kıraç, Ordu Kültür Yolu Festivali'nde Coşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kıraç, Ordu Kültür Yolu Festivali'nde Coşturdu

Kıraç, Ordu Kültür Yolu Festivali\'nde Coşturdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıraç, Ordu'daki festivalde rock müziğin enerjisini dinleyicilerle buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15'inci durağı olan Ordu'da, dördüncü konser akşamında Kıraç sahneye çıktı.

Tayfun Gürsoy Parkı'nda Ordulu müzikseverlerle buluşan sanatçı, kendine özgü yorumu ve yıllardır hafızalarda yer eden eserleriyle dinleyicilere rock müziğin enerjisinin öne çıktığı bir konser sundu. Kıraç aralarında 'Karakaş'ın da bulunduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Rock müziğin enerjisini Anadolu'nun ezgileriyle buluşturan Kıraç, güçlü yorumu ve sahnedeki performansıyla Ordu Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü konser akşamına renk kattı.

Ordu Kültür Yolu Festivali'nin ana sahnesinde her akşam farklı sanatçılar müzikseverlerle buluşmaya devam edecek. Festival kapsamında konserlerin yanı sıra sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları da 30 Ağustos'a kadar kentin farklı noktalarında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: İHA

Magazin, Kültür, Müzik, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıraç, Ordu Kültür Yolu Festivali'nde Coşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı
Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi
Mourinho’dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...
Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp... Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

13:33
Yabancı kuralı değişti İşte yeni düzenleme
Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme
13:19
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
13:18
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
13:14
Galatasaray’dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
12:38
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 13:39:11. #7.12#
SON DAKİKA: Kıraç, Ordu Kültür Yolu Festivali'nde Coşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement