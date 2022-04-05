Kısa Boylu Bir Erkekle Birlikte Olmam! - Son Dakika

Tuğba Özay, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda Şebnem Ferah'ın 'Sil Baştan' şarkısını seslendirmiş ve bazı takipçileri tarafından yorumu beğenilmemişti. Esra Sönmezer'in "Sesini beğeniyor musun? Olumsuz eleştiriler olunca üzülüyor musun? sorusuna yanıt veren Özay şöyle konuştu: "Beğenmesem bu yola çıkmazdım. Sadece ben değil çalıştığım onca üstadım, hocalarım, dinleyicilerim hep beğendiler. Geçtiğimiz günlerde bir 'Sil Baştan' sorunu yaşadık. Bir 10 saniyelik bölümü aldılar. Caps'lar falan yaptılar. Olabilir bunlara takılmıyorum"

İZLEYİCİYİ AZARLADI: "FLÖRTÖZ BİR TİP DEĞİLİM"

Tuğba Özay, canlı telefon bağlantısının yapıldığı programda bir izleyicinin "Sizin biraz çapkın olduğunuzu duydum. Erkeklerde neyi arayıp bulamıyorsunuz?" sorusu karşısında sinirlendi. İzleyiciyi azarlayan Özay, "Bu ne kadar saçma bir yaklaşım. Nereden duydun, nereden tanışıyoruz seninle. Böyle bir üslup var mı? Kadın bir kere çapkın olmaz. İlişkimde sadığımdır. Hiç öyle flörtöz bir tip değilim. Benim bedenim, ruhun değerli. Ne demek çapkınlık! İzleyici ne olursa olsun üslubuna dikkat edecek. Üç defa beş defa düşüneceksin. Ben ne soru sormalıyım. Öyle yanına bağlandım sordum. Böyle bir dünya yok" dedi. 1.82 boyundaki Tuğba Özay, kendisinden kısa boylu bir erkekle birlikte olmayacağını söyledi: "Ya benle aynı olacak ya uzun olacak. Tipe önem veren biriyim. Boyu en az 1.82 olmalı"

"YAKIŞIKLILIĞA DOYDUM"

Esra Sönmezer, konuğu Tuğba Özay'a "Birlikte çalıştığın hiçbir isme aşık oldun mu?" sorusunu yöneltti. Bu soruya 'Hayır' yanıtını veren Özay, "Hayatım podyumlarda geçti. Türkiye'nin en iyi adamlarını yarı çıplak görüyordum. Kenan'ından Kıvanç'ından Burak'ından Tolgahan'ına hepsiyle podyumu paylaşmış bir insanım. Yakışıklılığa doymuşum" diye konuştu.

--