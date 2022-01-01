Kıyafetinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

29 yaşındaki Miley Cyrus, NBC kanalının yılbaşı özel programında sahne aldı. Cyrus, şarkısını söylediği esnada gümüş rengi bluzunun askısı koptu.

Frikik vermeden önce bluzunu hızla yakalayan şarkıcı, profesyonelliğini ortaya koyarak şarkısını söylemeye devam etti.

Miley, daha sonra hemen arkasını dönerek frikik vermekten kaçındı.

Kostüm kazasının ardından üzerine kırmızı bir ceket giyen Miley Cyrus, bu kez de içine hiç bir şey giymeyerek hayranlarını şaşkına çevirdi.

İLK CİNSEL DENEYİMİNDEN BAHSETTİ

Geçtiğimiz aylarda bir programa katılan Miley Cyrus, cinsel ilişki itirafıyla olay yaratmıştı. İlk cinsel deneyimini iki kızla yaşadığını söyleyen Cyrus, birlikte olduğu ilk erkeğin ise eski eşi Liam Hemsworth olduğunu anlatmıştı.

Bu gerçeği 10 yıl boyunca eski eşi Hemsworth'ten sakladığını belirten Cyrus, "16 yaşına kadar bir erkekle sonuna kadar gitmemiştim.

İlk kez birlikte olduğum adamla yıllar sonra evlendim, bu çok çılgınca. Ona ilk olduğunu söylemedim çünkü bir ezik gibi görünmek istemedim" demişti.