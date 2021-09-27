Kıyafetleriyle sahneye damga vuran isimleri şu sözleriyle eleştirdi: O kıyafetler sakil duruyor

Snob Magazin'in haberine göre; Harbiye konserine önem verdiği söyleyen Ebru Yaşar , giyeceği sahne kıyafetinin oldukça iddialı olacağını söyleyip "Kendimce iddialı. Açık değil. Mayo bikini değil, sahneye yakışacak bir kıyafet" dedi.

Ünlü şarkıcı, son dönemde kadın starların seksi ve iddialı sahne kostümlerin eğreti bulduğunu açıklayıp, tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. 'Kimine yakışıyor, kimine yakışmıyor' diyen Ebru Yaşar, iddialı kıyafetleri özenti bulduğunu söyleyip, son dönemde kıyafetleriyle sahneye damga vuran isimleri şu sözleriyle eleştirdi: "Büyük sahnelerde belki 'evet' çok güzel oluyor ama bizde biraz özenti gibi duruyor sanki. Hala bizde oturmadı o. Bir tık özenti kalıyor. Belki sahneye göre tasarlanmıyor kıyafetler. Biraz sakil duruyor. Özenti duruyor bana göre. Biraz dikkat çekmek için yapıyor olabilirler. Dünya starlarına çok yakışıyorlar. Sahneleri çok büyük o yüzden onlara yakışıyor belki de. Bizde eğreti duruyor bence" dedi.