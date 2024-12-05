Kızıl Goncalar\'ın "Vahid"i Tolga Tekin diziden ayrılıyor

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Yeni rolü için 20 kilo aldı! Bambaşka biri oldu

Kaosa sürüklenen ülkede tüm sorumluluğu üstlenip istifa etti

Ekranların reyting rekortmeni dizisi "Kızıl Goncalar" ikinci sezonuyla da pazartesi akşamları izleyicileri ekrana kilitliyor. Ömür Atay'ın yönetmenliğini, Necati Şahin'in senaristliğini üstlendiği dizide her hafta tansiyon daha da yükseliyor.

"VAHİD" DİZİDEN AYRILIYOR

Önceki sezon sonu diziye dahil olan "Vahid" karakteri 29'uncu bölümün sonunda bıçaklanıp denize atıldı. Tolga Tekin'in hayat verdiği Vahid karakterinin akıbeti belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tekin'in Kızıl Goncalar ekibine veda ettiği ve 31'inci bölümde diziden ayrılacağı öğrenildi.

Diğer yandan dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimlerin ekleneceği belirtildi.