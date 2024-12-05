Kızıl Goncalar'ın "Vahid"i Tolga Tekin diziden ayrılıyor - Son Dakika
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Kızıl Goncalar'ın "Vahid"i Tolga Tekin diziden ayrılıyor

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"Kızıl Goncalar" dizisinde, bıçaklanıp denize atılan "Vahid" karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Karaktere hayat veren Tolga Tekin'in 31'inci bölümde diziden ayrılacağı öğrenildi.

05.12.2024 10:08  Güncelleme: 10:16
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Ekranların reyting rekortmeni dizisi "Kızıl Goncalar" ikinci sezonuyla da pazartesi akşamları izleyicileri ekrana kilitliyor. Ömür Atay'ın yönetmenliğini, Necati Şahin'in senaristliğini üstlendiği dizide her hafta tansiyon daha da yükseliyor.

"VAHİD" DİZİDEN AYRILIYOR

Önceki sezon sonu diziye dahil olan "Vahid" karakteri 29'uncu bölümün sonunda bıçaklanıp denize atıldı. Tolga Tekin'in hayat verdiği Vahid karakterinin akıbeti belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tekin'in Kızıl Goncalar ekibine veda ettiği ve 31'inci bölümde diziden ayrılacağı öğrenildi.

Kızıl Goncalar'ın 'Vahid'i Tolga Tekin diziden ayrılıyor

Diğer yandan dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimlerin ekleneceği belirtildi.

Kızıl Goncalar\'ın "Vahid"i Tolga Tekin diziden ayrılıyor

Kızıl Goncalar, Tolga Tekin, Televizyon, Magazin, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızıl Goncalar'ın 'Vahid'i Tolga Tekin diziden ayrılıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Kızıl Goncalar'ın "Vahid"i Tolga Tekin diziden ayrılıyor - Son Dakika
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