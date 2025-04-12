Kızılcık Şerbeti\'nin Nilay\'ı Feyza Civelek\'e büyük eleştiri!

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü, izleyiciler için hem hüzünlü hem de tartışmalı anlara sahne oldu. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan Sibel Taşçıoğlu, senaryo gereği hayatını kaybederek ekibe veda etti. Başarılı oyuncunun vedası, Kızılcık Şerbeti hayranlarını derinden üzdü. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Pembe karakterinin vedasını erken bularak eleştirdi ve bu kararın dizinin gidişatını olumsuz yönde etkileyeceğini savundu. Fakat gecenin en çok konuşulan konusu sadece bu ayrılık olmadı.

FEYZA CİVELEK'İN PERFORMANSI ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Kadrosunda; Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti Dizisi'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, dün akşam yayınlanan son bölümdeki oyunculuk performansıyla sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Birçok kullanıcı, Civelek'in performansını yetersiz bularak tepki gösterdi. Bu eleştiriler, dizinin senaristi olan annesi Melis Civelek'e kadar uzandı. Bazı izleyiciler, Feyza Civelek'in dizideki rolünü, annesiyle olan ilişkisine bağlayarak "torpil" iddialarında bulundu. İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar: