Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'e büyük eleştiri! - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'e büyük eleştiri!

Kızılcık Şerbeti\'nin Nilay\'ı Feyza Civelek\'e büyük eleştiri!

Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun veda ettiği son bölüm, izleyicilerde büyük yankı uyandırdı. Taşçıoğlu'nun vedasına duyulan üzüntü, sosyal medyada eleştirilere yol açarken, senaristliğini annesinin üstlendiği dizide rol alan Feyza Civelek'in gösterdiği performans sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Bazı kullanıcılar, Civelek'in oyunculuk eğitimi alması gerektiği savundu.

12.04.2025 12:34
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü, izleyiciler için hem hüzünlü hem de tartışmalı anlara sahne oldu. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan Sibel Taşçıoğlu, senaryo gereği hayatını kaybederek ekibe veda etti. Başarılı oyuncunun vedası, Kızılcık Şerbeti hayranlarını derinden üzdü. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Pembe karakterinin vedasını erken bularak eleştirdi ve bu kararın dizinin gidişatını olumsuz yönde etkileyeceğini savundu. Fakat gecenin en çok konuşulan konusu sadece bu ayrılık olmadı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'e büyük eleştiri!

FEYZA CİVELEK'İN PERFORMANSI ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Kadrosunda; Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti Dizisi'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, dün akşam yayınlanan son bölümdeki oyunculuk performansıyla sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Birçok kullanıcı, Civelek'in performansını yetersiz bularak tepki gösterdi. Bu eleştiriler, dizinin senaristi olan annesi Melis Civelek'e kadar uzandı. Bazı izleyiciler, Feyza Civelek'in dizideki rolünü, annesiyle olan ilişkisine bağlayarak "torpil" iddialarında bulundu. İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'e büyük eleştiri!
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'e büyük eleştiri!
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'e büyük eleştiri!
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'e büyük eleştiri!
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'e büyük eleştiri!
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Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'e büyük eleştiri! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yunus Yeniay:
    flaş tv oyuncusu gibi 2 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    bu kadın hala dizide oynuyorsa yönetmenin akrabasıdır net söylüyorum 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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