Uzun bir aradan sonra 'Boğa' ve 'Paradox' şarkılarıyla sessizliğini bozan Türkçe Rap'in önde gelen isimlerinden Kodes yeni teklisi 'Uza' isimli yeni klibi ile tekrar hayranlarının karşısına çıktı.

Müziği Yılmaz Barış Sevgen imzası taşıyan şarkının sözlerini ise Kodes'e ait. Kodes, yeni şarkısının şimdiden müzik listelerinde üst sıradan yerini aldığını belirterek, "Rap dünyasında her zaman özel hayatımda da spora, sağlıklı beslenmeye önem verdiğim gibi müziğimde de kaliteden ödün vermeden yapıyorum. Önümüzdeki günlerde yeni şarkım 'Uza' ve diğer şarkılarımla vereceğim konserlerimle sevenlerimle de buluşacağımın müjdesini vermek isterim" dedi.

Kodes'in yeni şarkısı Noah Entertainment müzik şirketi tarafından tüm dijital platformlarda yerini aldı.

klip linki: https://youtu.be/Y3ZOrNUZ1z8