Prestij filminde 'Şinasi' karakterine hayat verecek olan Yenenler, saç ve makyaj provasının ardından adeta bambaşka biri oldu. Çekimin ardından eve giden Eser Yenenler'i, eşi Berfu Yenenler bile tanımakta güçlük çekti.
38 yaşındaki oyuncu, yeni imajının çocuklarını bir hayli şaşırtıp güldürdüğünü söyledi. 'Prestij Meselesi', 3 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.
İşte ünlü komedyenin son hali:
Son Dakika › Magazin › Komedyen Eser Yenenler film için bambaşka bir görünüme büründü! Eşi Berfu Yenenler bile tanımadı - Son Dakika