Prestij filminde 'Şinasi' karakterine hayat verecek olan Yenenler, saç ve makyaj provasının ardından adeta bambaşka biri oldu. Çekimin ardından eve giden Eser Yenenler 'i, eşi Berfu Yenenler bile tanımakta güçlük çekti.

Kaynak: Magazinkolik

Berfu Yenenler, Eser Yenenler, Makyaj, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Komedyen Eser Yenenler film için bambaşka bir görünüme büründü! Eşi Berfu Yenenler bile tanımadı - Son Dakika

Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.