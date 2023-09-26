Konserde kafasına çakmak atılan Fatma Turgut konuştu: Canım çok yandı ve korktum - Son Dakika

Konserde kafasına çakmak atılan Fatma Turgut konuştu: Canım çok yandı ve korktum

Son Güncelleme: 26.09.2023 08:22

Ankara'daki konserinde bir seyircinin sahneye attığı çakmak başına isabet eden şarkıcı Fatma Turgut, yaptığı açıklamada yaşanan olaydan dolayı çok korktuğunu ve çakmağın kulağına isabet ettiğini söyledi.

Güçlü sesi ve şarkılarıyla kendine hayran bırakan Fatma Turgut, önceki gün Ankara'daki konserinde talihsiz bir olay yaşadı. Şarkı söylerken sahneye atılan bir çakmak, Turgut'un kafasına isabet etti. Yaşanan olayın ardından konuşan Turgut, çakmağın kulağına isabet ettiğini ve yaşanan olaydan dolayı çok korktuğunu söyledi.

"CANIM ÇOK YANDI"

X hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Turgut, "Sevgili Arkadaşlarım; ben iyiyim ve şu an her şey yolunda. O esnada çok canım yandı çünkü çakmak kulağıma isabet etti. Ve tahmin edersiniz ki bir müzisyen olarak bu beni daha çok korkuttu. Bir kişinin yaptığı saygısızlığı, onca insana fatura etmemek için şarkıyı söylemeye devam ettim. Konsere, kaldığı yerden devam ettim. Bu sebeple de playback yaptığımı düşünenler olmuş. Hayatımda, hiçbir konserimde tek bir kere bile playback yapmadım. Bu vesileyle bunu da belirtmek isterim. Dilerim bir daha hiç yaşamam. Dilerim hiçbir sanatçı arkadaşım asla yaşamaz. Sevgiyle" dedi.

Turgut, paylaşımına "Korkunç bir şey bu. Çok geçmiş olsun" diyen Ceylan Ertem'e teşekkür ederken Sena Şeker de gül emojili bir yorum yaptı.

Konserde kafasına çakmak atılan Fatma Turgut konuştu: Canım çok yandı ve korktum
Konserde kafasına çakmak atılan Fatma Turgut konuştu: Canım çok yandı ve korktum
Konserde kafasına çakmak atılan Fatma Turgut konuştu: Canım çok yandı ve korktum
Konserde kafasına çakmak atılan Fatma Turgut konuştu: Canım çok yandı ve korktum

Fatma Turgut, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konserde kafasına çakmak atılan Fatma Turgut konuştu: Canım çok yandı ve korktum - Son Dakika


Son Dakika
09:44 Arda Güler maça çıkmadan olay oldu! Ancelotti'den sürpriz karar yolda
09:25 Akaryakıta bu kez indirim geliyor! Benzinin litresi 36 lira seviyesine düşecek
09:24 Bağcılar-Yenikapı metro hattında arıza! Yüzlerce yolcu uzun süre tahliye edilmeyi bekledi
09:16 Trabzonspor'a karşı destansı bir geri dönüş yapan Hatayspor'da yürek burkan Atsu detayı
09:04 Otomobil tıra arkadan çarptı, nişanlı çift hayatını kaybetti
08:56 Karabağ'da yakıt deposunda patlama! 20 kişi öldü, 290 kişi yaralandı
08:49 Yeni işi için araçlarını satmak zorunda kalan CZN Burak'a Özbek hayranı araba hediye etti
08:38 Biden'dan Paşinyan'a mektup: Hayatını kaybeden Ermenilerin yasını tutuyoruz
08:31 Tarihi zafer sonrası Volkan Demirel, tek cümlesiyle Bjelica'yı küplere bindirdi: Çok zekilermiş
08:24 İnegöl Terkinler çetesi çökertildi! 6 milyar liralık gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2023 10:04:40. #1.13#
SON DAKİKA: Konserde kafasına çakmak atılan Fatma Turgut konuştu: Canım çok yandı ve korktum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement