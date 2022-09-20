Kosova Güzeli Balkanlar'ın En Büyük Dans Yarışmasında Parladı - Son Dakika
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Kosova Güzeli Balkanlar'ın En Büyük Dans Yarışmasında Parladı

20.09.2022 23:32
Kosova Güzeli Balkanlar'ın En Büyük Dans Yarışmasında Parladı

Kosova güzeli Arbnora Ademaj, katıldığı dans yarışmasında dansta da iddialı olduğunu kanıtladı.

Bir süredir oyunculuk kariyerine Türkiye'de devam eden oynadığı diziler ve filmlerle adından söz ettiren Kosova güzeli Arbnora Ademaj Arnavutluk'un Kanalı "TV Klan"da düzenlenen ve tanınmış ünlü oyuncu sporcu ve şarkıcıların katıldığı Dance With Me yarışmasında modellik ve oyunculuğun yanı sıra dansta da iddialı olduğunu kanıtladı. Performansları ile büyük beğeni toplayan sanatçı aynı zaman da Türkiye Kosova kültür elçisi kabul ediliyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Türkiye, Kosova, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kosova Güzeli Balkanlar'ın En Büyük Dans Yarışmasında Parladı - Son Dakika

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