Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 21. bölümünde neler olacak:
Selahaddin'in Bernard'ın elinden esirleri kurtarmak için Sultan Nureddin ile kurduğu oyun sonucunda Şam'a sızmış ve Şam'ın kapısını açmayı başarmıştır.
Şam'a hücum etmek için hazırda bekleyen Şirkuh ise tam hareket edecekken Mevdud ordunun önünü kesmiştir.
Mevdud'un ordunun önünü kesmesi Sultan Nureddin'i zor durumda bırakır. Bernard ve Haçlı askerleri karşısında direnen Sultan Nureddin son anda gelen Karategin ve adamlarının yardımıyla kurtulmayı başarır.
Selahaddin de Viktorya ve haçlı askerleri karşısında direnirken son anda Süreyya ve Rabia'yı kurtarmayı başarır. Artık sıra Şam'dadır.
Sultan Nureddin, Şam'a gelemeyen ordusunun önünü kesen kişinin Mevdud olduğunu öğrenir. Sultan Nureddin bir taraftan Mevdud'un ihaneti ile uğraşırken diğer taraftan taht şehri olan Şam, Bernard tarafından haçlı ordularıyla korunaklı hale getiriliyor ve olası bir savaşa karşı şehri güçlendiriyordur.
Bu durum karşısında büyüdüğü şehri karış karış bilen Selahaddin, Sultan Nureddin ile yeni bir savaş stratejisi düşünür. Ne olursa olsun Şam alınacaktır.
Sultan Nureddin ve Selahaddin, Şam'ı geri almak için uğraşırken Selçuklu Meliki Dolat'ın gelişi bütün dengeleri bir anda değiştirir.
Büyük bir öfkeyle gelen Dolat'ın savaş karşısında çıkaracağı engellere karşı Sultan Nureddin ve Selahaddin'in tepkisi nasıl olacaktır? Dolat tehlikesi bertaraf edilecek midir?
Sultan Nureddin ve Selahaddin'in haçlılarla mücadelesi Nureddin ile Mevdud'un arasındaki bir taht kavgasına dönüşürken;
Sultan Nureddin, Mevdud'u devirip devlet içindeki ikiliğe son verebilecek midir? Selahaddin, Bernard'ın elinde bir enkaza dönen devletin başkenti Şam geri alınabilecek midir?
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