"Külot" çıkışıyla gündem olmuştu! İzzet Yıldızhan'dan skandal Gülşen açıklaması: Oturduğu yeri bilmeli - Son Dakika
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"Külot" çıkışıyla gündem olmuştu! İzzet Yıldızhan'dan skandal Gülşen açıklaması: Oturduğu yeri bilmeli

15.03.2022 12:49

Sahne kıyafetleri gündem olan Hande Yener ve Gülşen hakkında "Külotla sahneye çıkılmaz" diyen ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan'dan konserinde kalça dansı yapan Gülşen'le ilgili skandal bir yorum daha geldi. Muhabirlerle konuşan Yıldızhan, "Sanatçı oturduğu yer bilmeli" dedi.

Ünlü sanatçılar Hande Yener ve Gülşen'in geçtiğimiz aylarda sahnede giydikleri kıyafetler, magazin camiasında tartışma yaratmıştı. Konuyla ilgili yorum yapan isimlerden biri de ünlü türkücü İzzet Yıldızhan oldu. Yıldızhan, "Külotla sahneye çıkılmaz" diyerek bu iki isme göndermede bulundu.

KONUŞMAK İSTEMEDİ AMA KENDİSİNİ TUTAMADI

Son olarak muhabirler Yıldızhan'a Gülşen'in sahnede arkadaşının kucağına oturmasına dair fikirlerini sorunca türkücü sessiz kalmadı. Önce konuşmak istemeyen İzzet Yıldızhan daha sonra kendini tutamadı. İzzet Yıldızhan "Herkes konuşuyor bir şey olmuyor ben bir cümle söylüyorum olay oluyor" dedi.

"OTURDUĞU YERİ BİLMELİ" DİYEREK KAHKAHA ATTI

Türkücü konuşmasının devamında "Oturduğu yeri bilmeli" diyerek kahkaha attı. Türkücünün sözleri ve kahkahası sosyal medyada tepki çekti.

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İzzet Yıldızhan, Hande Yener, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Külot' çıkışıyla gündem olmuştu! İzzet Yıldızhan'dan skandal Gülşen açıklaması: Oturduğu yeri bilmeli - Son Dakika


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