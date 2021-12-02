Üye Girişi
Kulüp ocak ayında geri dönüyor! Matilda ve Raşel'i neler bekliyor? - Son Dakika

Kulüp ocak ayında geri dönüyor! Matilda ve Raşel'i neler bekliyor?

02.12.2021 13:17

Netflix, başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış'ın paylaştığı, hikayesi gerçek hayattan esinlenilerek hazırlanan ilk 6 bölümü beğeniyle karşılanan Kulüp'ün 2. Kısım resmi fragmanını paylaştı.

Dizinin yaratıcılarından Zeynep Günay Tan'ın, Seren Yüce ile yönetmenliğini paylaştığı Kulüp'ün yapımını O3 Medya yapımcılığını Saner Ayar ve Ayşe Durmaz üstleniyor.

İsrail'e gitmekten vazgeçen Raşel İsmet'e bir şans daha vermek ister. Matilda bir yandan Raşel'i İsmet'ten korumaya çalışırken diğer yandan da Selim'in iniş çıkışlarını yönetmeye çalışır. Çelebi, İsmet, Orhan ve Matilda'nın geçmişe dair sırlarının teker teker çözüldüğü son dört bölümde geçmişin acı günlerine tanıklık ederken Kulüp yepyeni bir ruha bürünecek; karakterlerimiz için bir yuva ve umuda dönüşecektir.

Kulüp 4 bölümden oluşan 2. kısmıyla 6 Ocak 2022'de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak.

Kulüp ocak ayında geri dönüyor! Matilda ve Raşel'i neler bekliyor?

Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Netflix, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kulüp ocak ayında geri dönüyor! Matilda ve Raşel'i neler bekliyor? - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! 13:02 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! 12:05 Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! 12:03 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek 11:51 Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum 10:39 Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum
Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! 10:23 Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! 10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!

Son Dakika Haberleri
13:17 Kulüp ocak ayında geri dönüyor! Matilda ve Raşel'i neler bekliyor?
13:11 2003'te asgari ücretle 25, şimdi sadece 7 altın alınabiliyor
13:03 Taksiciler Odası Başkanı açıkladı! Taksiciler yüzde 60 zam istiyor!
13:02 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım!
13:01 Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti!
12:57 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?
12:53 Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi
12:50 Zincir marketlerden poşet talebi: 50 kuruşa satılsın
12:47 Son dakika magazin haberleri
12:31 Kılıçdaroğlu'nun "zam yapmayın" dediği ürünlerin geçen yıl ve bu yılki fiyatları!
2003'te asgari ücretle 25, şimdi sadece 7 altın alınabiliyor 2003'te asgari ücretle 25, şimdi sadece 7 altın alınabiliyor         
13:12
Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti! Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti!         
13:01
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!         
10:36
Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!         
10:22
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca arasında gülümseten zam muhabbeti: Para pul söylemedi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca arasında gülümseten zam muhabbeti: Para pul söylemedi mi?         
17:57
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 13:27:30. #1.11#
SON DAKİKA: Kulüp ocak ayında geri dönüyor! Matilda ve Raşel'i neler bekliyor? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement