Kurşun\'dan \'Ayar\' EP\'si ile Dönüş

Türk rap müziğinin dikkat çeken ismi Kurşun, Azka Müzik etiketiyle yayımladığı yeni EP'si "Ayar" ile müzik dünyasına güçlü bir dönüş yaptı. 5 şarkıdan oluşan albüm, 9 Mayıs 2025'te tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu. Albümün çıkış parçası "Dumanlı Başım"ın video klibi de aynı gün yayınlandı.

Kurşun'un karanlık temaları ve lirik gücünü bir araya getirdiği "Ayar" EP'si, Azka Müzik'in prodüksiyon desteğiyle hazırlandı. Şirket, hem içerik hem de görsel anlamda sanatçının vizyonunu yansıtan projeye tam destek verdi.

EP'nin çıkış parçası "Dumanlı Başım", duygusal anlatımı ve ritmik altyapısıyla dikkat çekiyor. Rap müzikte hikaye anlatımına verdiği önemle bilinen Kurşun, bu şarkıda da içsel çatışmaları ve yaşanmışlıkları güçlü bir lirik yapıyla ele alıyor.

Azka Müzik, bağımsız müzik sahnesine katkı sunmayı sürdürürken, Kurşun gibi özgün sanatçılarla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle sektörde adından söz ettiriyor. - İSTANBUL