Kurtlar Vadisi'nin yeni dizisi 'Kurtlar Vadisi Kaos' Exxen'de yayınlanacak - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi'nin yeni dizisi 'Kurtlar Vadisi Kaos' Exxen'de yayınlanacak

Kurtlar Vadisi\'nin yeni dizisi \'Kurtlar Vadisi Kaos\' Exxen\'de yayınlanacak

Uzun yıllardır televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak. Yeni ismi 'Kurtlar Vadisi Kaos' olan dizi, başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın da yer alacağı bir kadroyla izleyicilerle buluşacak.

14.02.2024 07:35  Güncelleme: 07:40
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Televizyona tarihine damga vuran ve uzun yıllardır da adından söz ettiren Kurtlar Vadisi, yeni bir isimle dijital platformda yayınlanacak. Yeni ismi 'Kurtlar Vadisi Kaos' olarak duyurulan dizi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacağı iddia edildi.

KURTLAR VADİSİ'NİN SENARİSTLERİ BULUŞMUŞTU

Dizinin başrol oyuncularından Necati Şaşmaz, "Polat Alemdar" rolüyle yeni dizide de boy gösterecek. Yayın tarihi henüz belli olmayan Kurtlar Vadisi Kaos'un kadrosunda Erhan Ufak, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar gibi isimlerin yer alacağı konuşuluyor.

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinden Bahadır Özdener ile Raci Şaşmaz ve 4 sezon 99 bölüm konsept danışmanlığı yapan Soner Yalçın, geçtiğimiz sene bir mekanda buluşarak saatlerce toplantı yapmışlardı.

Kurtlar Vadisi, 'Kurtlar Vadisi Kaos' ismiyle Exxen'de yayınlanacak
Kurtlar Vadisi, 'Kurtlar Vadisi Kaos' ismiyle Exxen'de yayınlanacak

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Alperen Umut: Efsane Dönüyor 30 9 Yanıtla
  • soner yavuz: bunuda dizi veya film diye izliyolar maceraperestler koşun kurtlar vadişinin yeni bölümleri yayınlanacakmış ah benim güzel ülkemin güzel insanları nasıl diziler izliyolar gerçekten ben anlamıyorum bence bu tip macera perest dizileri izleyene kadar ülkenin gerçeklerini okuyup yüzleşseniz daha iyi olmazmı bakın ülkede emeklisi işçisi köylüsü çok mutsuz geröi sende çok mutsuzsun be kardeşim 4 32 Yanıtla
  • BACII SIRTLAYAN: bacım ne dion sen 22 2
  • Hbo Hbo: Exxen pismanliktir 15 0 Yanıtla

Kurtlar Vadisi, Necati Şaşmaz, Exxen, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kurtlar Vadisi'nin yeni dizisi 'Kurtlar Vadisi Kaos' Exxen'de yayınlanacak - Son Dakika


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