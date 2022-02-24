Kuruluş Osman'da dün akşam neler olacak? Osman Bey, Geyhatu'nu engellemek için ne yaptı? - Son Dakika
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Kuruluş Osman'da dün akşam neler olacak? Osman Bey, Geyhatu'nu engellemek için ne yaptı?

24.02.2022 11:36
Kuruluş Osman'da dün akşam neler olacak? Osman Bey, Geyhatu'nu engellemek için ne yaptı?

Dün akşam 83. bölümüyle ATV ekranında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Geyhatu nihai hedefi için kendi oyununu işlemektedir. Peki, Nikola'nın yaptıkları, Bitinya'da nelere sebep oldu?

Başrollerinde Burak Özçivit, Burak Çelik, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman, heyecanlı sahneleriyle izleyicisini ekran başına kilitledi.

KURULUŞ OSMAN'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içer. Gündüz Bey'le hesaplaşmasının ardından Geyhatu'nun dev Moğol ordusunun başına geçerek bölgeyi kana bulamasını engellemek isteyen Osman Bey, Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içer. Osman Bey'in bunun için ilk adımı ne olacaktır? Geyhatu ise nihai hedefi için kendi oyununu işlemektedir. Fakat müttefiki sandığı Vezir Alemşah'ın planlarından habersizdir. Vezir Alemşah'ın Geyhatu'ya ihanetinin sonuçları ne olacaktır? Bölgedeki var olma mücadelesinde Osman Bey'le hareket etmeyi kabul eden Tekfur Nikola ise bildiğini okuyarak Osman Bey'le birlikte mücadele eden Tekfur Rogatus'u ele geçirip Tekfur Kosses'in peşine düşer. Nikola'nın herkesi şaşırtacak hamlesi bütün dengeleri değiştirecektir. Nikola'nın yaptıkları, Bitinya'da nelere sebep olacaktır?

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