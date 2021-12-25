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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı - Son Dakika

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı

25.12.2021 15:11
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, Bozdağ Film Youtube kanalı için dizinin hayranlarından gelen soruları yanıtladı. 'Kuruluş Osman'da ilk bölümden bu yana rol alan ve dizinin takipçilerinin favorileri arasında yer alan Özge Törer, setten en iyi anlaştığı isimlerden oyunculuk macerasına nasıl başladığına kadar birçok konuda merak edilenleri anlattı. İşte detaylar…

-Bala'ya ait bir şeyi yanında götürebilsen eve ne götürürdün?

Bala'ya ait her şeyi götürmek isterdim diyebilirim ama en çok başlığını götürmek isterdim. 2. Sezonda yeşil bir başlığı vardı ve bordo bir yüzüğü vardı. Gözüm kaldı hatta arada bir eve götürdüm ama tekrar geri getirmek zorunda kaldım.

-Hayranlarınıza bir sözünüz var mı?

Olmaz olur mu! İlk defa bu duyguları tattım. Desteğinizi hissediyorum ve çok mutlu oluyorum.

-Sette en iyi anlaştığınız kişiler kimler?

Didem Balçın sormuş. Sette en iyi anlaştığınız kişiler değil de kişi var. O da sensin!

-Oyunculuk hikayesi nasıl başladı? Kendinde bu özelliği nasıl keşfetti?

Oyunculuk hikayem ortaokulda başladı. Ardından zamanla bunu hobi olarak değerlendirdim. Lise sonuna kadar tiyatro oyunları yaptım, eğitimler aldım. Çünkü kendimi çok iyi hissettiriyordu ama asla meslek olarak bakmıyordum. Sonra üniversite sınavları geldi çattı ve kendime 'Ne olacaksın sen?' diye sordum. 'Madem oyunculuğu seviyorum, ben oyuncu olmak istiyorum' dedim. İlk girdiğim sınavda okulu kazandım. Ondan sonra öz güven de geldi. O gün bugündür peşini bırakmıyorum. Hala oldum demiyorum.

- Yıldız Çağrı Atiksoy ile aranız nasıl?

Çok seviyorum onu. Bu kadar iyi anlaşabildiğim, eğlenebildiğim, 'Yıldız yok mu bu sahnede, tüh' dediğim biri. Yıldız seni çok seviyorum.

-Yanından ayırmadığı ya da uğur getirdiğine inandığı bir eşyası var mı?

Evet var. Özellikle burcumun doğal taşlarına çok inanıyorum. Yanımdan ayırmadığım ametis ve kristal kuvars taşım var. Psikolojik olarak inanınca sana iyi şeyler getirdiğine inanıyorsun.

-Kesinlikle görmeliyim dediğin bir yer var mı?

Olmaz olur mu? İtalya'ya ve Finlandiya'ya gitmeyi çok istiyorum. Kuzey ışıklarına çok merak sarmış durumdayım bu aralar. İnşallah gideceğiz.

-İlk kazandığın parayla ne yaptın?

Evin kirasını ödedim. Çünkü bir sorumluluk alıp eve çıktım.

-Fanlarını stalklıyor musun?

Hayır stalk'lamıyorum ama İnstagram Keşfet'te çok fazla karşıma çıkıyor ve takip ettiklerim var. Denk geldikçe bakıyorum.

-Hangi emoji kişiliğinizi en iyi şekilde tanımlar?

Gülen suratlı kalpli emoji.

-Eğer oyuncu olmasaydın hangi mesleği seçerdin?

İç mimar olmak isterdim.

-Telefonunuzun duvar kağıdı nedir?

Dolunay.

-En sevdiğiniz yemek nedir?

Zeytinyağlı biber dolması. İzmirliyim ben. Sevilmez mi?

-Dizideki en beğendiğiniz repliği bizimle paylaşır mısınız?

Allah sabredenlerle beraberdir.' Bayılıyorum! Benim günlük hayatta da çok sık kullandığım bir cümledir.

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı

YORUMLAR
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Didem Balçın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı - Son Dakika
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