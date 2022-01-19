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Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Göktuğ ölüyor mu? - Son Dakika

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Göktuğ ölüyor mu?

19.01.2022 15:58

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, 78. bölümü ile ekranlara gelecek. Göktuğ Bey'in sırtından kılıçla vurulması diziye damga vurdu. Peki, Göktuğ ölecek mi?

BaşrollerindeBurak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman, Çarşamba günü izleyicilerle buluşmaktadır. Osman Bey'in tuzağa düştüğü, Göktuğ'un vurulduğu dizide neler olacak?

KURULUŞ OSMAN'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

"Kayı'nın yiğit Alpları! Ben sizden razıyım, hakkım sizlere helaldir!"

Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey hiç beklemediği bir tuzağa düşerken, Tekfur Kosses de Tekfur Nikola'nın eline geçer. Osman Bey ve alpleri esir edilip ağır işkenceden geçirilir. Vezir Alemşah, Osman Bey ve alplerinin bir an önce öldürülmesine karar verir! Vezir Alemşah, bu anı büyük bir gösteriye çevirme derdindedir ve Bilecik Kalesi'nde kurulan darağacında Osman Bey'in boynuna urgan geçirir!

Geyhatu ve Moğolların dönüşü dengeleri nasıl değiştirecek? Geyhatu ve Osman Bey nasıl karşı karşıya gelecek? Geyhatu'nun Altuğ Alp'i infaz etmesine Osman Bey nasıl tepki verecek? Gündüz Bey kardeşinin ölümüne karar veren Vezir Alemşah'tan ne isteyecek? Tekfur Nikola, Kosses'ten nasıl hesap soracak? Malhun Hatun, Bala Hatun ve Kayılar; beylerinin esir düşmesine nasıl tepki verecek?

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Yıldız Çağrı Atiksoy, Burak Özçivit, Kuruluş Osman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Göktuğ ölüyor mu? - Son Dakika Magazin


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