Netflix'te ilk sezonu yayınlanan ve büyük bir beğeni toplayan Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Dizi hakkında geçen hafta gelen bir haber, dizinin hayranlarına rahat nefes aldırdı.
Dizinin senaryo okumalarının gerçekleşmesiyle birlikte 2. sezonunun çekileceği ortaya çıktı. Kulislere sızan bir diğer habere göre ise dizinin 3. sezon çekimlerinin de yapılmasına karar verildi. Hatta yapım ekibi yeni sezona güçlü girebilmek adına İstanbullu Gelin dizisiyle akıllarda kalan Tilbe Saran'ı da ekibe dahil etti.
Ancak bu hafta sete çıkması beklenen dizinin hayranlarını sinirlendiren bir haber geldi. Senaryoda yaşanan değişiklik nedeniyle dizinin çekimlerinin 1 hafta ertelendiği belirtildi. Bu haberle birlikte dizinin daha geç izleyiciyle buluşacağı da ortaya çıkmış oldu.
Son Dakika › Magazin › Kuş Uçuşu dizisi hayranlarını üzen haber! 2. sezon çekimleri geç başlayacak - Son Dakika