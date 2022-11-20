Kuş Uçuşu dizisi hayranlarını üzen haber! 2. sezon çekimleri geç başlayacak - Son Dakika
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Kuş Uçuşu dizisi hayranlarını üzen haber! 2. sezon çekimleri geç başlayacak

20.11.2022 21:03
Kuş Uçuşu dizisi hayranlarını üzen haber! 2. sezon çekimleri geç başlayacak

Başrollerini Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in paylaştığı Kuş Uçuşu dizisi büyük bir etki yarattı. Herkes dizinin 2. sezon çekimlerini beklerken, gelen haber dizinin hayranlarını üzdü. Yaşanan aksilikler sebebiyle dizinin yeni sezon çekimleri haftaya ertelendi. Yani Kuş Uçuşu daha geç izleyicilerle buluşacak.

Netflix'te ilk sezonu yayınlanan ve büyük bir beğeni toplayan Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Dizi hakkında geçen hafta gelen bir haber, dizinin hayranlarına rahat nefes aldırdı.

SENARYO OKUMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dizinin senaryo okumalarının gerçekleşmesiyle birlikte 2. sezonunun çekileceği ortaya çıktı. Kulislere sızan bir diğer habere göre ise dizinin 3. sezon çekimlerinin de yapılmasına karar verildi. Hatta yapım ekibi yeni sezona güçlü girebilmek adına İstanbullu Gelin dizisiyle akıllarda kalan Tilbe Saran'ı da ekibe dahil etti.

DİZİNİN HAYRANLARINI SİNİRLENDİREN BİR HABER GELDİ

Ancak bu hafta sete çıkması beklenen dizinin hayranlarını sinirlendiren bir haber geldi. Senaryoda yaşanan değişiklik nedeniyle dizinin çekimlerinin 1 hafta ertelendiği belirtildi. Bu haberle birlikte dizinin daha geç izleyiciyle buluşacağı da ortaya çıkmış oldu.

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Kuş Uçuşu dizisi hayranlarını sinirlendiren haber! 2. sezon çekimleri bekleniyordu Kuş Uçuşu dizisi hayranlarını sinirlendiren haber! 2. sezon çekimleri bekleniyordu

Kuş Uçuşu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuş Uçuşu dizisi hayranlarını üzen haber! 2. sezon çekimleri geç başlayacak - Son Dakika


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