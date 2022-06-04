Mabel Matiz Bursalıları coşturdu - Son Dakika
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Mabel Matiz Bursalıları coşturdu

04.06.2022 08:44
Mabel Matiz Bursalıları coşturdu

Bursa'da sahneye çıkan Mabel Matiz, şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa'da sahneye çıkan Mabel Matiz, şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kendine has tarzı ve şarkılara getirdiği yorumlarla büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan Mabel Matiz, dün gece Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı.

Repertuvarının ilk bölümlerinde duygusal şarkılarına yer veren şarkıcı; 'Aşk Yok Olmaktır', 'Ya Bu İşler Ne', 'Yaşım Çocuk' gibi şarkılarıyla dinleyicilerini hüzünlendirdi. Ardından mekandaki enerjiyi arttıran Mabel Matiz, hareketli şarkılarıyla keyifli bir gece yaşattı.

Sanatçıya zaman zaman hayranları da eşlik etti. Canlı performansıyla yaklaşık iki saat sahnede kalan Mabel Matiz, konser sonunda izleyenlerden büyük alkış topladı. - BURSA

Mabel Matiz Bursalıları coşturdu
Mabel Matiz Bursalıları coşturdu
Mabel Matiz Bursalıları coşturdu
Mabel Matiz Bursalıları coşturdu
Mabel Matiz Bursalıları coşturdu
Mabel Matiz Bursalıları coşturdu
Mabel Matiz Bursalıları coşturdu

YORUMLAR
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TARTIŞTIĞI İKİ YEĞENİNİ DE TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ TARTIŞTIĞI İKİ YEĞENİNİ DE TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ Semicenk'ten Bursa'da unutulmaz konser Semicenk'ten Bursa'da unutulmaz konser
Kaynak: İHA

Mabel Matiz, Bursa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mabel Matiz Bursalıları coşturdu - Son Dakika

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