Madonna, konserlere geç başladığı için federal toplu bir davayla karşı karşıya - Son Dakika
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Madonna, konserlere geç başladığı için federal toplu bir davayla karşı karşıya

Madonna, konserlere geç başladığı için federal toplu bir davayla karşı karşıya

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, konserlerine geç başlaması nedeniyle hayranlarının tepkisini çekti. Üç kişi, Madonna'nın konserlerine geç gelerek yasayı çiğnemekle suçladı. Davacılar, Madonna'nın geç kaldığını ve çoğu şarkısını playback yaparak söylediğini iddia etti. Madonna'nın avukatları ise konserlerin zamanında başlamasını beklemenin mantıksız olduğunu savundu.

24.04.2024 13:10
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Her yaptığı ayrı bir olay olan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, bu defa hayranlarının tepkisini çekti. Ünlü şarkıcı, konserlerine geç başladığı için federal toplu bir davayla karşı karşıya...

Cuma günü Washington D.C.'de yapılan bir şikayette, Madonna konsrine bilet alan üç kişi, onu aralık ayında şehrin Capital One Arena'sındaki her iki gösterisine de iki saat geç gelerek yasayı çiğnemekle suçladı.

Hayranları Elizabeth Halper-Asefi, Mary Conoboy ve Nestor Monte Jr., The Celebration Tour'da sahneye 20.30'da çıkması planlanırken konserin 10'dan önce başlamadığını iddia etti.

Ayrıca, performansı sırasında rahatsız edici bir sıcaklığın olduğu ve çoğu şarkısını playback yaparak söylediğini iddia ettiler.

Davacılar, 18 Aralık'ta D.C.'deki konser sırasında Madonna'nın, "Geç kaldığım için üzgünüm… Hayır, üzgün değilim, ben buyum… Her zaman geç kalıyorum" dediğini de belirttiler.

Madonna, konserlere geç başladığı için federal toplu bir davayla karşı karşıya

DAHA ÖNCE DE ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Davada, "Davalılar bilet sahiplerine konserlerin bilet üzerinde yazılı olan ve reklamı yapılan başlangıç saatinden çok daha geç başlayacağına dair herhangi bir bildirimde bulunmadı, bu da bilet sahiplerinin konserin başlaması için mekanda saatlerce beklemesine neden oldu" denildi.

Şikayette, "Yıllar boyunca medyada ve internette, hayranların Madonna'nın konserlerinin ilan edilen başlangıç saatinden sonra birkaç saat boyunca sahneye çıkmamasından şikayetçi olduğu çok sayıda makale çıktı" denildi.

Madonna, konserlere geç başladığı için federal toplu bir davayla karşı karşıya

"ZAMANINDA BAŞLAMASINI BEKELEMEK, MANTIKSIZ"

Madonna ilk defa, konserlerine geç çıktığı için hayranlarının şikayetlerinin hedefi olmuyor. Bu ayın başlarında, 13 Aralık'ta Brooklyn'deki Barclays Center'da konserine üç saat geç başlamasına karşı da dava açılmıştı.

Ancak Madonna'nın avukatları, ünlü yıldızın gösteriye zamanında başlamasını beklemenin mantıksız olduğunu öne sürerek davanın reddedilmesi yönünde bir talepte bulundu.

Başvuruda, "Konsere giden makul herhangi biri ve bir Madonna hayranı, büyük bir arena konserinde onun etkinlik zamanında sahneye çıkmasını beklemez" denildi.

Avukatı ayrıca Hadden'in konserin ertesi günü tur posterinin fotoğrafını paylaştığı Facebook gönderisine de atıfta bulundu ve "Başka bir deyişle konser beklentilerini karşıladı" denildi.

Madonna, konserlere geç başladığı için federal toplu bir davayla karşı karşıya

Ancak davacılar, konserin gecikmesiyle beraber performansın sonunda toplu taşıma araçlarını kullanamama sorunlarıyla karşılaştıklarını, ertesi gün iş, okul veya ailevi sorumlulukları olduğu için uykusuz kaldıklarını da ileri sürdüler. Madonna'nın ekibi, bu uykusuzluk nedeniyle izleyenlerde herhangi bir hasar oluşmadığını belirtti.

Madonna'nın avukatları davacılara karşı yanıtlar verse de ünlü şarkıcının bu hareketi sosyal medyada da sert eleştirilerin hedefi oldu.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Madonna, konserlere geç başladığı için federal toplu bir davayla karşı karşıya - Son Dakika

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