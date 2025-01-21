Magazin Bahane'de Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in boşanma protokolü gündem oldu - Son Dakika
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Magazin Bahane'de Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in boşanma protokolü gündem oldu

Magazin Bahane\'de Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel\'in boşanma protokolü gündem oldu

Haberler.com'da yayınlanan "Magazin Bahane" programında, Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Hamdi Alkan ile eski eşi Selen Görgüzel arasındaki boşanma protokolünü yorumladı. Görgüzel'in geçmişteki açıklamaları ve ikilinin ilişkisi, gündemin ana konusu oldu.

21.01.2025 14:02
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Magazin Bahane programında, Hamdi Alkan ve eski eşi Selen Görgüzel'in boşanma süreci ve sonrasında yaşananlar konuşuldu. Programda, ikili arasındaki gizemli boşanma protokolüne dair dikkat çeken yorumlar yapıldı.

"ORTAOKUL ÖĞRETMENİNİ DÖVMESİYLE BAŞLIYOR HAYATI"

Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, programın başlangıcında Selen Görgüzel'in geçmişine dair ilginç detaylara değindi. Görgüzel'in bir öğretmeni tarafından şiddet gördüğünü ve bu durumun hayatına etkilerini anlattığı açıklamalarının, gündemde uzun süre yer bulduğunu belirtti. Kalaycıoğlu ise, Görgüzel'in bu tür konuları sıkça dile getirdiğini ifade etti.

Magazin Bahane'de Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in boşanma protokolü gündem oldu

BOŞANMA PROTOKOLÜNDE NE VAR?

Programın en dikkat çeken kısmı, Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in boşanma protokolü üzerine yapılan yorumlar oldu. Hakan Solaker, "Bu protokolde ömür boyu sır olarak kalması gereken yüz kızartıcı olaylar mı var?" diyerek, sözleşmenin içeriğine dair merak uyandırdı. Gökay Kalaycıoğlu ise, "Hamdi Alkan, kadına şiddet gibi anılmak istememiş olabilir," ifadelerini kullandı.

Magazin Bahane'de Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in boşanma protokolü gündem oldu

"DAYAKLA ANILMASIN ARTIK"

Selen Görgüzel'in geçmişte yaşadığı olayların sıkça gündeme gelmesini eleştiren Gökay Kalaycıoğlu, "Artık dayakla anılmasın. Bu, onu sanatçılık yönünden zedeleyen bir durum," dedi. Solaker ise Görgüzel'in bu tür açıklamalardan kaçınması gerektiğini belirtti. İkilinin, Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in ilişkisindeki farklı dinamiklere dikkat çekmesi, izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

Magazin Bahane'de Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in boşanma protokolü gündem oldu

3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Magazin Bahane'de Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in boşanma protokolü gündem oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Magazin Bahane'de Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in boşanma protokolü gündem oldu - Son Dakika
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