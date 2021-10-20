Bige Önal ile Aras Bulut İynemli cephesinde flaş gelişme!

Son olarak 'Çukur' dizisinde rol alan oyuncu Aras Bulut İynemli'nin özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı.

İynemli, sosyal medya hesabından neşeli olduğu bir karesini paylaştı.

Ünlü oyuncunun bu fotoğrafını ilk beğenen ise eski sevgilisi Bige Önal oldu.

Bu gelişme sonrası İynemli ve Önal'ın aralarındaki sorunları çözdüğü ve ilişkilerine bir şans daha verdiği iddia edildi.

Bige Önal geçen günlerde gazetecilerle karşılaşmıştı. Önal, özel hayat sorularına "Sürekli aynı soruyu soruyorsunuz ve aynı cevabı alıyorsunuz Lütfen bir daha sormayın" cevabını vermişti.

NEDEN AYRILDILAR?

Aynı ajansa bağlı olarak çalışan iki oyuncu, geçtiğimiz yaz ayında Göcek'te tatil yapmıştı. İynemli ve Önal tatil sonrası ayrılık kararı almıştı. Çiftin fikir ayrılıkları yaşadığı iddia edilmişti.