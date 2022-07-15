Magazin dünyası bunu konuşuyor! Şahan Gökbakar'ın "Nevriye Budak" karakteri Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu - Son Dakika
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Magazin dünyası bunu konuşuyor! Şahan Gökbakar'ın "Nevriye Budak" karakteri Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu

15.07.2022 12:22

ABD merkezli FOX TV'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programında Şahan Gökbakar'ın yıllar önce oynadığı "Nevriye Budak" karakteri gerçek oldu. Dansözlük yapan İbadet isimli kadın, kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiyle yüzleşirken kendisine yuva yıkan kadın muamelesinin yapıldığını iddia ederek sinir krizi geçirdi. Canlı yayında kendisini kaybeden İbadet, sakinleşmesi için stüdyodan çıkarıldı.

Oryantallik yapmak için konuştuğu menajer tarafından dolandırıldığını iddia eden İbadet isimli kadın, hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programına çıkarak yardım istedi. Canlı yayında öfkeden deliye dönen İbadet'in avazı çıktığı kadar bağırdığı anlar, Şahan Gökbakar'ın yıllar önce yayınladığı "Dikkat Şahan Çıkabilir" komedi programındaki unutulmaz karakterine benzetildi.

CANLI YAYINDA ÇILGINA DÖNDÜ

Kendisine iş bulması için görüşmeye başladığı menajer Hasan Bey tarafından 15 bin TL dolandırıldığını ileri süren İbadet, canlı yayında yardım istedi. Önceki gün yayınlanan bölümde Hasan Bey ile yüzleşen İbadet, "18 yıllık evliliğimi bitirdin" cümlesini duyunca sinir krizi geçirdi. Canlı yayında avazı çıktığı kadar bağıran İbadet, "Bana yuva yıkan kadın muamelesi yapma. Ben seni iş için aradım. İftira atıp da alttan üstte geçmeye çalışma" dedi. Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan İbadet, sakinleşmesi için stüdyodan çıkarıldı.

Şahan Gökbakar'ın tiplemesi Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu! Dolandırıldığını söyleyen kadın, yayında çileden çıktı

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN TİPLEMESİNE BENZETİLDİ

İbadet'in canlı yayındaki halleri ise Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik serisi sinemaya uyarlanmadan önce "Dikkat Şahan Çıkabilir" adlı komedi programındaki 'Dişi Yakarış' skecindeki Nevriye Budak tiplemesine benzetildi.

Şahan Gökbakar'ın tiplemesi Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu! Dolandırıldığını söyleyen kadın, yayında çileden çıktı
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Şahan Gökbakar, Esra Ezmeci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Magazin dünyası bunu konuşuyor! Şahan Gökbakar'ın 'Nevriye Budak' karakteri Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Magazin dünyası bunu konuşuyor! Şahan Gökbakar'ın "Nevriye Budak" karakteri Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu - Son Dakika
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