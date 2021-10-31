Hürriyet 'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Hostes Selin Sinem Dalkılıç 3 yıl önce İstanbul Beşiktaş 'taki bir otelde konakladı. Kendi iddiasına göre, Otel çalışanları bir yıl sonra kendisinin kimlik bilgilerini kullanarak yeni bir kayıt daha açtı, Gazapizm olarak tanınan rapçi Anıl Murat Acar'la 4 gün birlikte konakladığını kayıt altına aldı. Selin Sinem Dalkılıç o tarihlerde Bodrum 'da uçuştaydı. Selin Sinem Dalkılıç'ın otel kayıtlarını sorgulayan polis nişanlısı, başka biriyle otelde kaldığını görünce aldatıldığını düşündü. Dalkılıç otelde konaklamadığını söyledi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'na suç duyurusunda bulundu. Buna rağmen nişanlısı tarafından terk edildi.

HOSTES: DAVA AÇTI

Selin Sinem Dalkılıç avukatı aracığıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 30 bin liralık manevi tazminat davası da açtı. Dalkılıç'ın avukatı dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "2020 yılının yazında evlenmek için hazırlıklar yapan müvekkilin nişanı bu olay nedeniyle bozulmuştur. Polis olması nedeniyle otel kaydına ulaşan müvekkilin nişanlısı, müvekkil suç duyurusunda bulunmasına rağmen güvenmemiş, nişanı bozmuştur. Müvekkilin eski nişanlısı davaya konu olayı öğrendikten sonra kötü davranmaya, aşırı kıskançlıklarda bulunmaya başlayarak ağır ithamlarda bulunmuş ve yıpratmıştır. Genç bir kadın olan müvekkil, nişanlısına, nişanlısının ailesine ve çevresine hesap vermek zorunda kalmış ve namusunu müdafaa etmek durumunda kalmıştır. Hiçbir kusuru olmamasına rağmen uğradığı bu haksızlık sebebiyle ağır acı ve üzüntü yaşayan müvekkil psikolojik çöküntüye uğramış ve hızla kilo vermiştir. Evlenip kendi yuvasını kurmak isteyen müvekkilin hayatı, davalının kişilik haklarına saldırısı ile bir anda değişmiştir. Kişisel verilerin güvenliğini sağlayamadığı, kişisel verilerin güvenliğine ilişkin alınması gereken önlemleri almadığı gerekçesiyle davalı otelden 30 bin lira manevi tazminat istiyoruz."