Acun Ilıcalı ve Sevgilisinin Fotoğrafına Şeyma Subaşı'ndan Flaş Tepki! - Son Dakika
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Acun Ilıcalı ve Sevgilisinin Fotoğrafına Şeyma Subaşı'ndan Flaş Tepki!

16.08.2022 15:57
Acun Ilıcalı ve Sevgilisinin Fotoğrafına Şeyma Subaşı'ndan Flaş Tepki!

Magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, iş insanı Mohammed Alsaloussi'ya geri dönmesiyle dikkat çekti. Subaşı bu kez de eski eşi Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın fotoğrafına çarpıcı bir tepki verdi. İşte detaylar...

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sosyal medyada dikkat çeken bir hamlede bulundu.

<a class='keyword-sd' href='/acun-ilicali/' title='Acun Ilıcalı'>Acun Ilıcalı</a> ve Sevgilisinin Fotoğrafına Şeyma Subaşı'ndan Flaş Tepki!

ESKİ EŞİNİ VE SEVGİLİSİNİ BEĞENDİ

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla'nın birlikte çekilmiş bir fotoğrafını beğendi.

YORUM YAĞDI

Şeyma'nın bu hamlesi sonrası, "Eski eşini kıskanmıyor", Şeyma bizi bu kez şaşırttı" ve "Medeniyet böyle bir şey" yorumları yapıldı.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli; Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Subaşı 32 yaşındadır.

2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır. 'Var mısın Yok musun' isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Şeyma Subaşı'nın bu evlilikten Melisa isminde bir kızı vardır.

ŞEYMA SUBAŞI ÖZEL HAYATI

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; Şeyma Subaşı, 2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kaldı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı ve Sevgilisinin Fotoğrafına Şeyma Subaşı'ndan Flaş Tepki! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı ve Sevgilisinin Fotoğrafına Şeyma Subaşı'ndan Flaş Tepki! - Son Dakika
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