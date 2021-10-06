İrem Derici hakaret davasını kazandı

Saray, savunmasında şunları söyledi: "Ortada bir hakaret söz konusu değildir. İrem Derici, yaşadığım yerde konser düzenlemiştir. Orada söylediği sözlerden dolayı durum tespiti yaptım. Kendisinden kamuya açık alanda özür de diledim. Sözlerimin bir kadına söylenmesinden pişman oldum."

İrem Derici ise şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme, Uğur Saray'ı 'hakaret' suçundan 1740 TL adli para cezasına çarptırarak 10 eşit taksitte ödemesine hükmetti.

Duruşmaya verilen arada basın mensuplarının, "Ne davanız vardı?" diye sorması üzerine "Kan davası" diyen İrem Derici, kararının açıklanmasının ardından ise "Bu kadar kolay olmamalı her şey hakikaten. Klavye başında, telefon elinde, böyle bir dünya yok. Varsa bununla savaşacağım" dedi.