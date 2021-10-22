Nilsu Berfin Aktaş ışığın azizliğine uğradı!

Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, yeni dizisinin fragmanında ışığın azizliğine uğrayınca, kameralar önünde adeta çıplak kaldı.

Hürriyet 'ten Mehmet Üstündağ 'ın haberine göre; Eskiden Magazin basınının en sevdiği tanımlamaların başında "yürek hoplattı" gelirdi. Uzun zamandır ne kullandım ne de okudum. Ama bu Haber, bu tanımlamayı hak ediyor! Yeni diziye başlayan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, tanıtım fragmanındaki bir sahnesiyle tam anlamıyla "yürek hoplattı"! Bahadır Özdener 'in yapımcılığını üstlendiği "Benim Hayatım" dizisinde başrolde yer alan güzel oyuncu, tasarımcı olma hayaliyle bir yarışmaya katılan Hayat'ı canlandırıyor. Yarışma için tasarladığı kıyafetle kameralar önüne çıktığında ise gözlerime inanamadım, tekrar tekrar baktım! Tamamen transparan elbisenin altında Nilsu Berfin Aktaş, hiç şüphesiz çıplak değildi ama öyle görünüyordu. Dizi yayına girdiğinde seyircilerin tepkisi ne olacak, merak ediyorum gerçekten...

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